REGIONE BASILICATA - BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 19 MAGGIO 2021, ORE 10.00

Report dati tamponi processati in data 18 maggio 2021

Tamponi molecolari totali n. 346.598

Tamponi molecolari totali negativi n. 318.186

Persone testate n. 198.692

Test antigenici totali 15.261

Tamponi molecolari di giornata n. 1.253

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 68

Tamponi molecolari negativi n. 1.185

RICOVERATI N. 97

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 31

Pneumologia n. 28

Medicina d’Urgenza n. 02

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 03

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera

Malattie Infettive n. 20

Pneumologia n. 10

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 03

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 192 DECESSI TOTALI N. 2 Deceduti residenti in Regione Basilicata n. 2

Picerno

Tolve

POSITIVI TOTALI N. 68

Residenti: n. 66

N. Comune

1 Acerenza

1 Aliano

1 Avigliano

1 Baragiano

2 Bernalda

1 Brindisi Montagna

1 Cancellara

3 Ferrandina

4 Irsina

1 Lagonegro

1 Lavello

4 Matera

1 Melfi

3 Moliterno

1 Montalbano Jonico

1 Montemilone

1 Pescopagano

5 Pisticci

1 Policoro

13 Potenza

3 Rapolla

1 Rionero in Vulture

5 Rivello

3 Rotondella

3 Scanzano Jonico

2 Tolve

2 Viggianello

Non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 1

N. Regione/ Stato estero

1 Tunisia (domiciliato a Palazzo San Gervasio)

Non residenti ed in isolamento in altra regione: n. 1

N. Regione/ Stato estero

1 Campania

GUARITI TOTALI N. 192

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 190

N. Comune

2 Anzi

18 Avigliano

5 Baragiano

2 Bernalda

19 Brienza

1 Calciano

1 Calvello

1 Castelluccio Inferiore

1 Craco

1 Ferrandina

3 Filiano

1 Garaguso

3 Laurenzana

4 Marsicovetere

20 Matera

7 Melfi

1 Miglionico

1 Montemilone (domiciliato a Ferrandina)

1 Montescaglioso (domiciliato a Matera)

3 Nova Siri (n. 1 domiciliato a Matera)

28 Policoro (n. 1 domiciliato a Tursi)

1 Pomarico

1 Potenza

1 Rapolla

1 Rapone

33 Rionero in Vulture

8 Ripacandida

1 Rivello

2 Rotondella

2 Ruoti

1 Satriano di Lucania

1 Scanzano Jonico

3 Spinoso

4 Tito (n. 2 domiciliati a Tramutola)

1 Tolve

1 Tramutola

3 Tursi

3 Viggiano

Guariti non residenti ma domiciliati regione Basilicata: n. 2

N. Regione/ Stato estero

1 Emilia Romagna (domiciliato a Matera)

1 Marche (domiciliato a Matera)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 4.606

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 4.509

DECEDUTI RESIDENTI N. 548

GUARITI RESIDENTI N. 20.048