Sono 208 i totali nuovi positivi di oggi in Basilicata. Scendono i ricoveri (166) ma si verificano altri 4 decessi.I guariti sono 57.



Tamponi molecolari di giornata n. 1.769

Test antigenici totali 13.685





TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 208

Tamponi negativi n. 1.561

RICOVERATI N. 166

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 29

Pneumologia n. 30

Medicina d’Urgenza n. 15

Medicina Interna Covid n. 18

Terapia Intensiva n. 08





A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera

Malattie Infettive n. 33

Pneumologia n. 18

Medicina Interna Covid n. 11

Terapia Intensiva n. 04





GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 57





DECESSI TOTALI N. 04

Deceduti Residenti n. 04

• Ferrandina

• Filiano

• Irsina

• Melfi

POSITIVI TOTALI N. 208

Residenti: n. 201

N. Comune

1 Abriola

10 Atella

6 Avigliano (n. 1 domiciliato a Potenza)

1 Banzi

2 Bella

11 Bernalda

12 Castelluccio Inferiore

8 Castelluccio Superiore

4 Ferrandina

1 Filiano

1 Forenza

3 Garaguso

5 Genzano di Lucania

2 Irsina

2 Lagonegro

11 Lavello

1 Maschito (domiciliato in Lombardia)

19 Matera

12 Melfi (n. 1 domiciliato a Rionero in Vulture)

5 Montalbano Jonico

1 Montescaglioso

2 Oliveto Lucano (n. 1 domiciliato a Garaguso)

1 Palazzo San Gervasio

1 Picerno

3 Pignola

12 Pisticci

6 Policoro (n. 1 domiciliato in Piemonte)

1 Pomarico (domiciliato a Policoro)

15 Potenza

1 Rapone (domiciliato a Ruvo del Monte)

24 Rionero in Vulture

1 Rotondella

1 Salandra

3 Scanzano Jonico

3 Stigliano

2 Tito

3 Tolve

1 Tricarico

2 Venosa

1 Vietri di Potenza

Non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 05

N. Regione/ Stato estero

1 Friuli Venezia Giulia (domiciliato ad Avigliano)

4 Puglia (domiciliati a Melfi)

Non residenti ed in isolamento in altra regione: n. 02

N. Regione/ Stato estero

2 Puglia

GUARITI TOTALI N. 57

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 57

N. Comune

1 Accettura

1 Cancellara

2 Castelluccio Inferiore

1 Castronuovo di Sant’Andrea

3 Chiaromonte

1 Ferrandina

3 Francavilla in Sinni

1 Grottole

6 Lauria

4 Marsicovetere

10 Matera

2 Melfi

3 Montalbano Jonico

2 Montescaglioso

2 Pisticci

5 Policoro

1 Potenza (domiciliato a Pietragalla)

1 Rivello

1 Roccanova (domiciliato a Castronuovo di Sant’Andrea)

4 Trecchina

2 Tursi (domiciliati a Policoro)

1 Viggiano





CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.744

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.578

DECEDUTI RESIDENTI N. 492

GUARITI RESIDENTI N. 15.989