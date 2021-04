Report dati processati in data 02 aprile 2021

Tamponi molecolari totali n. 285.424

Tamponi totali negativi n. 263.006

Persone testate n. 170.100

Tamponi molecolari di giornata n. 1693

Test antigenici totali 12.450

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 99

Tamponi negativi n. 1.594

RICOVERATI N. 187

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 35

Pneumologia n. 32

Medicina d’Urgenza n. 9

Medicina Interna Covid n. 15

Terapia Intensiva n. 4

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera

Malattie Infettive n. 32

Pneumologia n. 20

Medicina Interna Covid n. 32

Terapia Intensiva n. 8

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 62

DECESSI TOTALI N. 2

Deceduti Residenti n. 2

• Pietrapertosa

• Potenza

POSITIVI TOTALI N. 99

Residenti: n. 93

N. Comune

1 Accettura (domiciliato ad Stigliano)

4 Avigliano

1 Balvano

2 Barile

1 Bernalda

1 Calciano

1 Campomaggiore

1 Episcopia

1 Ferrandina

1 Filiano

3 Francavilla in Sinni

3 Genzano di Lucania

1 Grassano

1 Lagonegro (domiciliato a Pisticci)

1 Latronico

1 Lauria

5 Lavello

8 Matera

1 Melfi

1 Miglionico

2 Montalbano Jonico

2 Montemilone

1 Montescaglioso

2 Nova Siri

2 Palazzo San Gervasio

3 Pescopagano

6 Picerno

1 Pietragalla

1 Pisticci (domiciliato a Ferrandina)

3 Policoro

1 Pomarico

6 Potenza

1 Rapolla

1 Rotonda

1 Salandra

5 San Fele

1 Sant’Arcangelo

2 Tito

4 Tolve

1 Tursi

6 Venosa

2 Vietri di Potenza

Non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 01

N. Regione/ Stato estero

1 Puglia (domiciliato ad Avigliano)

Non residenti ed in isolamento in altra Regione: n. 05

N. Regione/ Stato estero

4 Puglia

1 Sicilia

GUARITI TOTALI N. 62

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 60

N. Comune

1 Bernalda

1 Castelgrande

1 Filano (domiciliato a Rionero in Vulture)

2 Francavilla in Sinni

2 Latronico

2 Maratea

12 Matera (n. 1 domiciliato a Melfi)

8 Melfi

1 Montescaglioso

1 Oppido Lucano

1 Policoro

3 Potenza

10 Rapolla

9 Rionero in Vulture

3 Rivello

1 San Martino d’Agri (domiciliato a Potenza)

1 Tolve

1 Trecchina

Guariti non residenti nè domiciliati in Regione Basilicata: n. 2

N. Regione/ Stato estero

2 Puglia

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 4.735

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 4.548

DECEDUTI RESIDENTI N. 436

GUARITI RESIDENTI N. 14.214