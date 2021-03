Ancora 2 decessi in Basilicata per covid, uno a Genzano di Lucania e l'altro a Tito. I nuovi positivi sono 143 su 1470 tamponi di giornata, mentre i guariti sono 28. Scendono di un'unità i ricoverati che adesso sono 171 di cui 14 in terapia intensiva. Di seguito il report.

RICOVERATI N. 171

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 34

Pneumologia n. 33

Medicina d’Urgenza n. 15

Medicina Interna Covid n. 20

Terapia Intensiva n. 05

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera

Malattie Infettive n. 35

Pneumologia n. 19

Medicina Interna Covid n. 01

Terapia Intensiva n. 09

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 28

DECESSI TOTALI N. 2

Deceduti Residenti n. 2

• Genzano di Lucania

• Tito



POSITIVI TOTALI N. 143

Residenti: n. 130

N. Comune

1 Accettura

1 Atella

3 Avigliano

3 Bella

1 Calvello

2 Episcopia

1 Ferrandina

2 Genzano di Lucania

1 Grottole

1 Lauria

3 Lavello

2 Marsicovetere

19 Matera (n. 1 domiciliato in Puglia)

10 Melfi (n. 2 domiciliati a Rapolla)

3 Montescaglioso

1 Muro Lucano

1 Oppido lucano

9 Palazzo San Gervasio

1 Paterno

2 Pescopagano

1 Picerno

1 Pietragalla

2 Pignola

3 Pisticci

3 Policoro

14 Pomarico (n. 1 domiciliato a Grottole)

12 Potenza

2 Rapolla

6 Rionero in Vulture

2 Ruoti

5 Ruvo del Monte (n. 2 domiciliati ad Avigliano)

3 San Fele

1 Tito

3 Trecchina

1 Tursi

2 Venosa

2 Viggiano

Non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 3

N. Regione/ Stato estero

1 Nigeria (domiciliato a Balvano)

1 Puglia (domiciliato a Melfi)

1 Veneto (domiciliato a Potenza)

Non residenti ed in isolamento in altra Regione: n. 10

N. Regione/ Stato estero

1 Campania

9 Puglia



GUARITI TOTALI N. 28

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 27

N. Comune

2 Latronico

5 Lauria

6 Maratea

1 Melfi

1 Missanello

2 Montescaglioso

1 Pignola

1 Policoro

1 Potenza

3 Rionero in Vulture

3 Rotondella

1 Sant’Arcangelo

Guariti non residenti nè domiciliati in Regione Basilicata: n. 1

N. Regione/ Stato estero

1 Puglia



CASI ATTUALI RESIDENTI N. 4.498

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 4.327

DECEDUTI RESIDENTI N. 419

GUARITI RESIDENTI N. 13.607