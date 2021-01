Vincenzo La Regina è stato nominato Direttore Generale, con funzioni di Commissario Straordinario, dell’Asp di Cosenza. Dopo l’intesa tra il presidente della Regione Spirlì e il commissario regionale alla Sanità Guido Longo, era attesa solamente l’investitura ufficiale che è arrivata, per cui La Regina prenderà servizio già da lunedì prossimo.

La Regina ha una lunga esperienza come manager nel settore sanitario e, fino ad oggi, è stato Direttore del Distretto della Salute di Lauria. Il suo nome è stato fatto proprio dal prefetto Longo che lo ha scelto tra coloro che saranno chiamati a risollevare le sorti della sanità calabrese, che da anni versa in gravi difficoltà.

“Affronto questo compito delicato con grande passione ed entusiasmo - dichiara lo stesso direttore La Regina, raggiunto da noi telefonicamente - al fine di poter dare un contributo tecnico e professionale all’Azienda Sanitaria di Cosenza, che sicuramente avrà all’interno le intelligenze e le professionalità per portare la sanità a un livello buono, affinché i cittadini della Calabria possano, con dignità, ricevere cure di qualità”.

Tra i tanti messaggi di congratulazioni per questo importante e prestigioso incarico, è arrivato anche quello del sindaco di Lauria Angelo Lamboglia.

“Nell'augurare buon lavoro al dottor Vincenzo La Regina per il nuovo e prestigioso incarico ricevuto, Direttore Generale-Commissario straordinario ASP Cosenza, lo voglio pubblicamente ringraziare per il prezioso e competente apporto che, dal 1 Febbraio scorso ad oggi, ha dato come direttore del distretto della salute di Lauria”, ha postato via social il primo cittadino lauriota.

“Il nostro distretto - ha aggiunto Lamboglia - sarà costretto a fare a meno di una grande professionalità che, contraddistinta da pragmaticità e competenza, ci ha consentito di raggiungere importanti risultati anche rispetto alla pandemia in atto. Sperando di poter riavere quanto prima il dott. La Regina al servizio della sanità Lucana, che ha tanto bisogno di professionalità simili, auspico per lui una carriera in costante crescita e ricca di soddisfazioni”.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it