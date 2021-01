Sono 146 i nuovi positivi dai 1321 tamponi processati nella giornata di ieri. Purtroppo si registrano anche due decessi. Salta all'occhio il caso di Grumento Nova dove i positivi sono 21



RICOVERATI N. 90

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 28

Pneumologia n. 31

Medicina d’Urgenza n. 10

Terapia Intensiva n. 02





A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera

Malattie Infettive n. 11

Pneumologia n. 06

Terapia Intensiva n. 02





GUARITI TOTALI N. 69





DECESSI TOTALI N. 2

• Miglionico

• Picerno (domiciliata a Vietri di Potenza)





POSITIVI TOTALI N. 146

Residenti: n. 142

N. Comune

6 Avigliano

2 Banzi

3 Bella

3 Campomaggiore

7 Castelgrande

1 Forenza

6 Genzano di Lucania

21 Grumento Nova

1 Guardia Perticara

6 Lavello

2 Marsicovetere

12 Matera

2 Melfi

2 Montalbano Jonico

1 Muro Lucano

1 Oppido Lucano

3 Paterno

3 Picerno

1 Pietragalla

6 Pignola (n. 1 domiciliato a Potenza)

3 Pomarico

24 Potenza (n. 1 domiciliato a San Chirico Nuovo)

4 Rapolla

2 Rionero in Vulture

5 Ruoti

1 Sarconi

2 Tramutola

1 Venosa

10 Vietri di Potenza (n. 1 domiciliato a Potenza)

1 Viggiano





Non residenti ma domiciliati in Basilicata: n. 1

N. Regione/Stato Estero

1 Marche (domiciliato a Melfi)





Non residenti ed in isolamento nelle rispettive Regioni: n. 3

N. Regione

1 Campania

1 Puglia

1 Sicilia





Guariti residenti in Regione Basilicata n. 67

N. Comune

3 Atella

1 Calvello

1 Ferrandina

19 Filiano

2 Forenza (n. 1 domiciliato a Milano)

1 Lagonegro

8 Lauria

1 Marsicovetere

2 Matera

13 Melfi

2 Potenza

3 Rapolla

4 Rionero in Vulture

1 Ruvo del Monte

1 Sant’Angelo Le Fratte

4 Sant’Arcangelo

1 Stigliano





Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata n. 1

N. Regione/Stato estero

1 Lombardia (domiciliato a Marsicovetere)





Guariti non residenti nè domiciliati in Regione Basilicata n. 1

N. Regione/Stato estero

1 Campania





CASI ATTUALI RESIDENTI N. 6.349

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 6.259

DECEDUTI RESIDENTI N. 264

GUARITI RESIDENTI N. 4.805