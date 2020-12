NEWS BREVI

18/12/2020 - Sospensione idrica a Tito Tito: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 08:30 di oggi fino al termine dei lavori. TITO: Seguenti Zone : Contrada Carlone, Contrada Percosizzo, Contrada Spinoso e Zone Limitrofe 16/12/2020 - Sospensione idrica a Tursi Tursi: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 08:15 di oggi fino al termine dei lavori. TURSI: Corso V. Emanuele ( da angolo via Carlo Alberto a Piazza Plebiscito), Piazza Plebiscito Via P. Giannone e zone limitrofe

15/12/2020 - Sospensione Idrica a Potenza Potenza: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 09:00 alle ore 10:30 di oggi salvo imprevisti. POTENZA: Via delle More e zone limitrofe

EDITORIALE La violenza sulle donne: quanta strada da fare

di don Marcello Cozzi di don Marcello Cozzi Ci sono Aisha, Waris, Nada, Ayaan, infubalate e costrette a sposarsi ancora bambine.

E poi Sampat, Diana, Hevrin, Marielle, Ruth, Roxane che hanno pagato con la vita, con la fuga o con la discriminazione il diritto alla libertà sessuale, ad un'appartenenza di casta o al colore della pelle

C'è Malala, pakistana, condannata a morte dai talebani perché reclama il diritto allo studio per le donne.

C'è Ipazia, filosofa e matematica che agli albori de...-->continua