Bollettino Task Force Coronavirus dati estratti il 11.12.2020, ore 10,00 (dati parziali) dalla piattaforma Covid-19 Basilicata in attesa di validazione con comunicato della Task Force Regione Basilicata.

Report dati processati il 10 dicembre 2020

Tamponi molecolari totali 164.832

Tamponi totali negativi 153.513

Tamponi molecolari di giornata 914

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI 124

Tamponi negativi 790

RICOVERATI 131

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive 37

Pneumologia 32

Medicina d’Urgenza 9

Terapia Intensiva 7

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera

Malattie Infettive 27

Pneumologia 11

Terapia Intensiva 8

GUARITI 53

DECEDUTI 6 con residenza:

Bernalda (MT)

Latronico (PZ)

Melfi (PZ)

Montescaglioso (MT)

Potenza (PZ)

Rionero in Vulture (PZ)

POSITIVI TOTALI 124

Residenti 104

N. Comune

1 Acerenza

2 Atella

2 Avigliano

1 Brienza

1 Calvello

5 Ferrandina

1 Forenza

2 Gallicchio

5 Lagonegro

4 Latronico

6 Laurìa

3 Lavello

6 Maschito

5 Matera

11 Melfi

1 Miglionico

1 Moliterno

1 Montemilone

10 Muro Lucano

3 Oppido Lucano

1 Palazzo San Gervasio

3 Pomarico

9 Potenza

3 Rionero in Vulture

1 Salandra

1 San Fele

6 Tito

1 Tramutola

8 Venosa

Non residenti ed in isolamento in Basilicata

N. Regione

1 Calabria (in isolamento a Potenza)

1 Emilia Romagna (in isolamento ad Atella)

1 Moldavia (in isolamento a Potenza)

Non residenti ed in isolamento nelle rispettive Regioni

N. Regione

16 Puglia

1 Emilia Romagna

Guariti Residenti 138

N. Comune

1 Accettura

1 Atella

1 Balvano

3 Castelluccio Inferiore

1 Castelsaraceno

1 Genzano di Lucania

20 Lagonegro

1 Latronico

20 Laurìa

42 Lavello

16 Melfi

1 Montemilone

1 Pignola

2 Policoro

5 Potenza

1 Rapolla

2 Rionero in Vulture

2 Rivello

3 Rotonda

2 San Costantino Albanese

1 San Severino Lucano

1 Terranova del Pollino

7 Venosa

3 Viggianello

CASI ATTUALI 6.050

POSITIVI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE 5.919

DECEDUTI 192

GUARITI 2.795