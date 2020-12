Bollettino Task Force Coronavirus dati estratti il 10.12.2020, ore 10,00 dalla piattaforma Covid-19 Basilicata in attesa di validazione con comunicato della Task Force Regione Basilicata.

Report dati processati il 9 dicembre 2020

Tamponi molecolari totali n. 163.918

Tamponi totali negativi n. 152.723

Tamponi molecolari di giornata n. 612* (vedi nota)

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 48

Tamponi negativi: 564

RICOVERATI N. 137

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 37

Pneumologia n. 31

Medicina d’Urgenza n. 11

Terapia Intensiva n. 07

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera

Malattie Infettive n. 32

Pneumologia n. 11

Terapia Intensiva n. 08

GUARITI N. 53

DECEDUTI n. 6 con residenza:

Cancellara (PZ)

Pietragalla (PZ)

N. 2 Potenza (PZ)

Sant’Arcangelo (PZ)

Tramutola (PZ)

POSITIVI TOTALI N. 48

Residenti: n. 46

N. Comune

1 Forenza

1 Grassano

3 Lavello

6 Matera

3 Melfi

2 Miglionico

1 Moliterno

2 Montalbano Jonico

2 Nova Siri

3 Palazzo san Gervasio

17 Potenza

1 Satriano di Lucania

1 Senise

3 Venosa

Non residenti ed in isolamento nelle rispettive Regioni:

N. Regione

1 Puglia

1 Calabria

Guariti Residenti n. 53

N. Comune

1 Avigliano

1 Barile

4 Laurìa

1 Matera

4 Melfi

5 Pignola

3 Policoro

6 Potenza

3 Rapolla

3 Rionero in Vulture

5 Ruoti

1 San Fele

2 San Severino Lucano

1 Sant’Angelo Le Fratte

9 Sant’Arcangelo

3 Tramutola

1 Valsinni

CASI ATTUALI N. 6.092

POSITIVI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.955

DECEDUTI N. 186

GUARITI N. 2.657

NOTE: il numero totale dei tamponi molecolari processati in data 09 c.m. è stato condizionato dall’esecuzione dei test rapidi di screening effettuati in pari data dagli operatori delle Aziende Sanitarie territorialmente competenti.