Dai dati diffusi dalla Giunta regionale della Basilicata e relativi ai tamponi processati ieri, risulta il report che segue:

Tamponi totali N. 159.770

Tamponi totali negativi N. 148.922

Tamponi di giornata 1.412

POSITIVI TOTALI N. 145

Negativi N. 1.267

Ricoverati N. 153

A.O.R. San Carlo Potenza

M.I. n. 35

Pneumo n. 28

M.U. n. 15

T.I. n. 11

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera

M.I. n. 48

Pneumo n. 8

T.I. n. 8

Guariti N. 155

Deceduti n. 8 con residenza:

• Castelluccio Inferiore

• Maschito

• Potenza

• Viggiano

• Matera

• Rotondella

• Brienza

• Marsicovetere

Non residenti ed in isolamento nelle rispettive Regioni: n. 14

Puglia n. 13

Campania n. 1

Residenti: 131

1 Accettura

9 Avigliano

1 Bella

23 Bernalda

2 Castelgrande

1 Filiano

1 Lagonegro in isolamento a Laurìa

3 Lauria

5 Lavello

12 Matera

14 Melfi (n. 1 positivo in isolamento a Rionero in Vulture)

4 Montalbano Jonico

1 Montescaglioso

3 Muro Lucano

2 Nova Siri (n. 1 positivo in isolamento a Policoro)

1 Paterno in isolamento a Marsicovetere

1 Picerno

5 Pisticci

9 Policoro

1 Pomarico domiciliato ad Altamura

22 Potenza

1 Rapolla

2 Rionero in Vulture

3 Ripacandida

2 Scanzano Jonico

1 Stigliano

1 Venosa

Guariti Residenti n. 155

Avigliano n. 30

Banzi n. 4

Calvello n. 1

Genzano di Lucania n. 16

Latronico n. 9

Lauria n. 11

Marsico Nuovo n. 1

Marsicovetere n. 1

Matera n. 2

Melfi n. 18

Montemilone n. 2

Palazzo san gervasio n. 1

Paterno n. 5

Pescopagano n. 1

Pietragalla n. 1

Pignola n. 1

Policoro n. 4

Potenza n. 5

Rionero in Vulture n. 10

Ruoti n. 1

Ruvo del Monte n. 1

San Costantino Albanese n. 1

San Fele n. 1

Sant'Arcangelo n. 5

Savoia di lucania n. 1

Spinoso n. 2

Stigliano n. 1

Venosa n. 18

Viggianello n. 2



Note: da consueto controllo effettuato, il decesso riportato nel bollettino del 04.12.2020 ed attribuito per residenza al Comune di Bella, è da riferirsi al Comune di Potenza.