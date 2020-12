Dal bollettino della Task Force Coronavirus pubblicato dalla Giunta Regionale di Basilicata, dai 1700 tamponi processati ieri risultano 142 positivi totali.

Tamponi totali N. 156.657

Tamponi totali negativi N. 146.418

Tamponi di giornata 1.700

POSITIVI TOTALI N. 142

Negativi N. 1.558

Ricoverati N. 185

A.O.R. San Carlo Potenza

M.I. n. 39

Pneumo n. 29

M.U. n. 15

T.I. n. 12

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie - Matera

M.I. n. 66

Pneumo n. 12

T.I. n. 12

Guariti N. 78

Deceduti 5

Non residenti: n. 18

Puglia n. 11

Stato estero domiciliati in Regione Basilicata n. 2

Lazio domiciliati in Regione Basilicata n. 2

Campania domiciliato in Regione Basilicata n. 1

Calabria domiciliati in Regione Basilicata n. 2

Residenti: 124

1 Avigliano

1 Barile

1 Bella

1 Bernalda

1 Calvello

1 Cancellara

3 Colobraro

4 Ferrandina

1 Francavilla in Sinni

1 Grassano

1 Lavello

1 Marsico Nuovo

1 Marsicovetere

16 Matera

10 Melfi

2 Moliterno

2 Montalbano Jonico

2 Muro Lucano

2 Oppido Lucano

1 Palazzo San Gervasio

5 Policoro

1 Pomarico

26 Potenza

1 Rapolla

13 Rionero in Vulture

1 Ripacandida

1 San Paolo Albanese

4 Satriano di Lucania

1 Scanzano Jonico

4 Tito

5 Tursi

4 Valsinni

4 Venosa

1 Vietri di Potenza

Positivi totali: 6.207

Positivi in isolamento domiciliare: 6.022

2 Atella

7 Genzano di Lucania

5 Laurìa

5 Lavello

2 Maratea

3 Matera

7 Melfi

14 Pignola

1 Policoro

5 Potenza

1 Rapolla

2 Rionero in Vulture

2 Rotonda

2 San Severino Lucano

1 Sant’Angelo le Fratte

2 Sant’Arcangelo

16 Venosa

1 Viggianello



Totale guariti: 1956