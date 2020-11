Si è conclusa da poco una riunione dell’Unità di Crisi, convocata dal governatore lucano Vito Bardi per discutere della questione scuola.

Da quanto abbiamo appresso, Bardi sarebbe orientato a disporre l’interruzione dell’attività didattica in presenza anche nelle elementari e medie.

In particolare, Bardi starebbe valutando se, sulla base dei dati epidemiologici, partire dalle scuole medie o estendere il provvedimento fin da subito anche alle elementari.

Il problema scuola è ormai al centro del dibattito politico anche in Basilicata, tanto che, in pratica, quasi tutti i sindaci sono già stati costretti ad emettere ordinanze di chiusura di uno o più plessi nei propri territori di competenza.

Inoltre, la stessa Unità di Crisi avrebbe convenuto circa la necessità di sottoporre l’intera popolazione scolastica a test rapidi antigenici, per tenere meglio sotto controllo la diffusione del contagio e per ridurre al minimo il periodo di sospensione delle lezioni in presenza.





