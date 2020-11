In base ai dati estratti dalla piattaforma Covid 19 Basilicata e in attesa di validazione con il consueto comunicato della Task Force, dai tamponi processati ieri in Basilicata risultano 265 positivi, così distribuiti:



39 Puglia diagnosticati in Basilicata

1 Pakistan domiciliato a San Fele

1 Coriano domiciliato Rotonda

2 Accettura

1 Acerenza

7 Avigliano

1 Bella

1 Brienza

11 Ferrandina

1 Filiano

3 Garaguso

6 Genzano

1 Grassano

2 Grottole

18 Irsina

18 Lavello

2 Marsicovetere

41 Matera

5 Melfi

1 Miglionico

2 Moliterno

23 Montalbano Jonico

1 Montemilone

2 Montescaglioso

3 Nova Siri

6 Palazzo

1 Pietragalla

4 Pisticci

2 Policoro

4 Potenza

1 Rapolla

9 Rionero

3 Ripacandida

4 Rotonda

1 Ruoti

4 Salandra

1 Sant'Arcangelo (si tratta di un consigliere di maggioranza che però non era tra i contatti del sindaco e della vice sindaca ma che ha effettuato il tampone dopo la riscontrata positività di una sua collega di lavoro)

2 Scanza Jonico

6 Stigliano

1 Tolve

1 Tramutola

12 Tricarico

9 Venosa

1 Viggiano





I ricoverati:

28 in malattie infettive a Matera

6 in Pneumologia a Matera

22 in malattie infettive a Potenza

19 in pneumologia a Potenza

14 in medicina d'urgenza a Potenza

6 in terapia intensiva a Potenza

9 in terapia intensiva a Matera



Guariti 11

Guariti

3 Potenza

2 Marsicovetere

1 Marsiconuovo

2 Melfi

1 Rionero

1 San Chirico Nuovo domiciliato Irsina

1 Francavilla domiciliato Potenza