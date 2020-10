Ieri abbiamo raccontato il diario di viaggio di Antonio galante e dei tanti lavoratori lucani che, come lui, si spostano da molte aree della Basilicata per raggiungere gli stabilimenti della Fca di Melfi. Viaggi sempre più spesso resi difficili non soltanto per le lunghe ore di percorrenza (almeno 3 ore per chi parte da Sant’Arcangelo) ma anche dall’impossibilità di garantire il distanziamento sui pullman in tempi di Covid (anche se da anni i lavoratori raccontano di viaggi in cui addirittura molti sono rimasti in piedi durante il tragitto). Ma esiste anche un altro problema segnalato da anni e che ora, finalmente, potrebbe essere risolto. E’ quello che hanno segnalato i lavoratori pendolari ‘’invisibili’’ (come si sono definiti) della fermata di Satriano di Lucania; lavoratori in attesa del pullman lungo le corsie d’emergenza della Tito-Brienza, costretti ad attraversare la statale. ‘’Abbiamo solo raccontato i nostri problemi e i diritti violati- ci ha detto Antonio Galante- e non vogliamo che nessuno strumentalizzi questa richiesta di aiuto e di attenzione. Grazie al sindaco Vita e grazie anche a Gerardo Evangelista segretario generale Fim Cisl e Sebastiano Valiante della segreteria regionale Fim Cisl Metalmeccanica’’. Ma quale sarà la soluzione? Ce lo spiega il sindaco di Satriano di Lucania Umberto Vita. “Mercoledì partiranno i lavori per realizzare la segnaletica orizzontale e verticale e consentire ai mezzi di poter raggiungere una sicura area di fermata. I lavori saranno a carico del Comune, che ha avuto il nullaosta dalla Provincia di Potenza per la fermata nell’area Pip, a ridosso dell’uscita dalla Tito-Brienza. Si dovrebbe concludere un problema annoso, amplificato grazie ad una lunga battaglia che, tengo ad evidenziarlo, non è di nessuno se non dei lavoratori che hanno chiesto soltanto quello che spettava loro di diritto, al di là di ogni strumentalizzazione politica”. Dovrebbe arrivare nelle prossime ore anche la comunicazione di annullamento della sospensione della fermata di Satriano a partire dal 2 novembre. La ditta Ventre, infatti, aveva comunicato che dal prossimo 2 novembre la fermata di Satriano sarebbe stata sospesa e, fino a nuove soluzioni da parte degli enti preposti, l’unica fermata in quell’area sarebbe stata quella a Tito Scalo.



Lasiritide.it