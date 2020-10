“Siamo arrivati finalmente ad un’intesa con il Cotrab, sia nel merito economico che per quanto riguarda l’espletamento dei servizi. Siamo di fronte ad un risultato fondamentale per l’intero territorio, raggiunto tra l’altro in un momento difficilissimo a causa della pandemia in corso. Il corrispettivo per le aziende di trasporto è stato rinegoziato, mentre lo schema d’intesa verrà sottoposto all’attenzione della giunta regionale e dei presidenti delle Province, che a loro volta dovranno formulare gli atti aggiuntivi ai contratti in essere”.



Lo ha annunciato oggi, l’assessore regionale ai Trasporti, Donatella Merra, nel corso di una videoconferenza alla quale ha partecipato il presidente della IV commissione consiliare, Massimo Zullino (Lega Salvini Basilicata) per discutere di alcune novità riguardanti la mobilità, a partire dall’ultimo decreto del presidente della Regione, che esorta le aziende del Trasporto pubblico a noleggiare, grazie anche alle risorse concesse dal Ministero, mezzi privati aggiuntivi per rispettare le norme in vigore durante la seconda ondata di emergenza Coronavirus.



“La raggiunta intesa con il Cotrab - ha proseguito l’esponente dell’esecutivo regionale - prevede un corrispettivo congruo per le aziende e sostenibile per la Regione. Ma l’accordo è importante anche dal punto di vista della rivisitazione dei servizi, che contempla molte delle esigenze che ci venivano rappresentate dall’utenza. Mi riferisco ad esempio alle navette Bari-Matera, che da aggiuntivi diventano servizi base. Abbiamo chiesto a Cotrab la razionalizzazione di altri servizi, quali l’instradamento sulla Bradanica di molte linee operaie che dal Materano si dirigono verso l’area industriale di San Nicola di Melfi. Abbiamo inoltre ottenuto un servizio richiesto con forza negli anni precedenti: un servizio verso la città di Matera dall’area del Vulture”. Nel corso dell’incontro l’assessore ha ricordato altri risultati raggiunti, come «la redazione di un progetto di bigliettazione integrata (il biglietto unico, che sarà elemento fondamentale quando verranno affidati i nuovi servizi)» o lo stato di avanzamento “delle procedure di affidamento per il servizio di trasporto”. Il consigliere regionale Zullino e collega di partito della Merra ha messo in evidenza “un grande e storico risultato che il Dipartimento ai Trasporti guidato dall’assessore leghista Merra ha portato a casa, forse la più importante riforma strutturale messa in piedi in un anno e mezzo da questa maggioranza e che ora trova realizzazione nella conclusione dei primi elaborati di gara. Parliamo di un nuovo accordo, fondamentale, raggiunto con il Cotrab e che si attendeva almeno da 15 anni. Ora ci si potrà dedicare alla nuova gara: una gara europea che avrà un forte impatto sul tessuto sociale, varrà da qui ai prossimi quindici anni e muoverà nella sua interezza un miliardo di euro. Siamo riusciti finalmente a collegare una grande realtà turistica come Matera a città come Melfi, Rionero, Venosa e Lavello. Tutto questo dà il senso dell’importanza del collegamento dei territori sotto profilo turistico e lavorativo. Si tratta di un grande risultato ottenuto grazie alla lungimiranza dell’assessore e della Lega”.