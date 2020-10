NEWS BREVI

6/10/2020 - San Carlo, sportello referti: apertura anche lunedì e mercoledì pomeriggio Nell'ottica del miglioramento dei servizi di Front Office dell'AOR San Carlo, dal prossimo 12 ottobre 2020, in via sperimentale, lo sportello della consegna referti di Potenza sarà aperto al pubblico, per il ritiro degli stessi, anche nei pomeriggi di lunedì e mercoledì, dalle ore 14.30 alle ore 17.20. 6/10/2020 - Sospensione idrica ad Atella Tito, Cancellara, Laurenzana, Anzi Atella: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 10:30 di oggi fino al termine dei lavori. ATELLA: C.DA SERRO DI GIORGIO ZONA BASSA.



Tito: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 11:30 di oggi fino al termine dei lavori. TITO: tito scalo.



Cancellara: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 11:45 di oggi fino al termine dei lavori. CANCELLARA: Vie: Vittorio Emanuele III, Fasano e zone limitrofe.



Laurenzana, Anzi: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 17:00 di oggi alle ore 06:30 di domani mattina salvo imprevisti. LAURENZANA: intero abitato ANZI: C/da Santa Maria Maddalena. 6/10/2020 - Sospensione idrica a Potenza Potenza: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 09:00 di oggi fino al termine dei lavori. POTENZA: Costa della gaveta, complanare varco d'izzo, San Luca branca

Potenza: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 10:30 di oggi fino al termine dei lavori. POTENZA: Via Stompagno



Potenza: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 15:00 alle ore 16:30 di oggi salvo imprevisti. POTENZA: Contrada Botte Porchereccia, Pian di Zucchero. EDITORIALE La strage delle nonne nel giorno della loro festa

di Antonella Marinelli di Antonella Marinelli Si sono spente in appena un giorno quattro nonne, poco più che settantenni, nella casa di riposo (a Marsicovetere- Basilicata) che ci sta consegnando la pagina più buia dall'inizio della pandemia nel nostro territorio. Nella giornata che celebra i nonni, in un territorio di provincia acerbo, non avvezzo alla gestione di gravi emergenze e con tutta la fragilità di amministrazioni che si adagiano nel normale divenire della vita, ecco l'accadimento che ci sovra...-->continua