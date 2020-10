A Sant’Arcangelo nelle ultime ore ci si sta organizzando per effettuare i tamponi dopo il riscontrato caso di positività di un docente (sintomatico) del liceo.

‘’Ho sentito stamattina il dirigente dell’Asp- ci spiega il sindaco Salvatore La Grotta- e c’è la necessità di prevedere una campagna tamponi che coinvolga circa 500 persone. A tal proposito la dirigente scolastica sta stilando un elenco dando, logicamente, priorità alle persone che sono entrate in contatto con il docente contagiato. Credo che tali operazioni richiedano qualche giorno’’.

‘’La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado- continua- è stata necessaria a scopo cautelativo. Credo che da lunedi riprenderanno le classi dell’istituto comprensivo (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado) ma le altre non credo possano riaprire anche perché ci sarà il processo di sanificazione’’.

Vedremo quello che accadrà nelle prossime ore.

Nel pomeriggio, intanto, si è svolta una riunione in regione Basilicata con i sindaci dell’Alta Val d’Agri interessati dai focolai Covid delle scorse ore.

“Siamo stati convocati d’urgenza alla Regione per discutere delle problematiche legate all’emergenza sanitaria, quindi anche delle attività didattiche” ci ha detto il sindaco di Viggiano Amedeo Cicala.

“Alla presenza di Bardi, dell’assessore alla Salute Leone e del capo della task force Esposito – ha aggiunto Cicala – si è deciso che, eccetto dove già erano state chiuse, le scuole per il momento rimarranno aperte. Con la mia presa di posizione, e quella di altri sindaci, ho ribadito inoltre che il macchinario (per processare i tamponi, ndr) donato all’ospedale di Villa d’Agri grazie a una raccolta fondi anche di privati e cittadini resterà nel locale presidio ospedaliero. Abbiamo anche parlato del caso del liceo, ed ho chiesto che, per quanto riguarda i tamponi, ci sia una risposta più celere. Mentre, nonostante sia passato qualche giorno, ancora non sono stati effettuati tutti i test. Ho anche ribadito che la chiusura della scuola è derivata da una direttiva dell’Asp, per consentire lo svolgimento delle operazioni di sanificazione”.



“Continuiamo a monitoriamo attentamente l’evoluzione dei contagi e decidiamo assieme le misure da adottare” ha concluso il presidente, dopo aver ascoltato i primi cittadini di Viggiano, Marsicovetere, Montemurro, Tramutola, Grumento Nova e Spinoso.



Il responsabile della task force ha fornito ai sindaci i dati sui tamponi effettuati in quell’area della Basilicata. “Siamo al di sopra della media regionale e addirittura in linea con i tamponi effettuati in Veneto, dove è stato monitorato oltre il 15 per cento della popolazione”.



In effetti, attualmente a Moliterno risultano testati 1539 casi su una popolazione di 3771 abitanti (40,81 %); a Marsicovetere 1254 su un 5583 abitanti (22,46 %); a Marsiconuovo 655 su 4048 residenti (16,18 %); a Tramutola 485 su 2992 abitanti (16,21 %); a Paterno 480 su 3224 cittadini (14,89 %); a Viggiano 378 su 3357 residenti (11,26 %); a Grumento Nova 291 su una popolazione di 1654 cittadini (17,59 %); a Sarconi 264 su 1423 abitanti (18,55 %) e a Montemurro 158 su 1160 residenti (13,62 %).



La richiesta dei sindaci di ricevere i risultati dei tamponi entro 48 ore è stata accolta dalla Regione che sul tema solleciterà le aziende sanitarie e i laboratori coinvolti.



Mariapaola Vergallito

Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it