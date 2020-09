Non arrivano buone notizie da Senise questa mattina in materia di Covid. E’ stata riscontrata, infatti, una positività con sintomi che riguarda una bambina molto piccola (non da età scolare)

che questa notte è stata trasportata per accertamenti all’ospedale ‘San Carlo’ di Potenza. Con lei anche la mamma è risultata positiva. Il padre, invece, da notizie apprese, sarebbe risultato negativo.

Non è certo che l’esito dei tamponi effettuati e processati nella notte risulteranno già inseriti nell’elenco ufficiale della task force, nel consueto bollettino di mezzogiorno.

Sono già in atto i controlli tra gli eventuali contatti dei due positivi.





Intanto, sempre sul fronte Covid, l’Asp Basilicata comunica che il poliambulatorio “Madre Teresa di Calcutta” di Potenza, chiuso in data 23 settembre 2020 a seguito della positività da Covid-19 riscontrata ad un operatore del polo sanitario, riaprirà:



- parzialmente lunedì 28 settembre 2020 (per le attività che non necessitano di assistenza infermieristica);



- completamente martedì 29 settembre 2020 (ad esito del tampone sul personale ritenuto contatto stretto).



L’Azienda comunica che: tutti i tamponi effettuati al personale in servizio al poliambulatorio hanno dato esito negativo; sono state portate a termine le attività di sanificazione della struttura e nei giorni di giovedì 25 e venerdì 26 settembre 2020 è stata effettuata una sanificazione più pesante di tutta l’attrezzatura in dotazione e delle superfici di ogni ambiente del poliambulatorio; sono trascorsi idonei giorni di rispetto per l’eventuale manifestazione di nuovi casi; sarà effettuato nella mattina di lunedì 28 settembre 2020 il tampone di controllo al personale ritenuto contatto stretto.







