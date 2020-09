E' arrivato il maltempo in Basilicata, con tre giorni di pioggia anche intensa nei settori settentrionale e occidentale della Basilicata. Tanto che per oggi e domani la protezione civile ha diramato l'allerta arancione per rischio idrogeologico nei settori Basi-A2, Basi-A1, Basi-C, Basi-D della Basilicata, per i restanti settori allerta gialla.

Le precipitazioni, per oggi, saranno sparse e diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sui settori tirrenici di Basilicata e Calabria centro-settentrionale, con cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati sui settori centro-meridionali e orientali della Campania e citati settori tirrenici lucani e calabresi.



Le precipitazioni si intensificheranno in maniera sparsa e diffusa anche per la giornata di domani, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Campania meridionale e settori tirrenici di Basilicata e Calabria centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati.

Le temperature minime saranno in generale e sensibile diminuzione su tutto il territorio nazionale; massime in diminuzione sensibile al Centro e da sensibile a marcata al Sud.

Mentre i venti spireranno da forti a burrasca dai quadranti occidentali, con raffiche fino a burrasca forte, su Sicilia, Calabria e Puglia meridionale e sull'Appennino campano e lucano



Per domenica ancora pioggia nei settori settentrionali e versante occidentale della Basilicata, settori tirrenici settentrionali e ionici meridionali della Calabria.



Lasiritide.it