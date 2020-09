Nell’Ospedale di Chiaromonte è stato riattivato il servizio ambulatoriale di microchirurgia, che ripartirà a novembre in seguito a una convenzione tra l’Asp e il dottor Carlo Carlucci.

L’attività era stata interrotta dopo il pensionamento del medico che erogava il servizio.

“Durante questo periodo sia io, che il sindaco di Francavilla Romano Cupparo, abbiamo interloquito con il dottor Carlucci affinché potesse garantire la prosecuzione del servizio. E, nonostante sia in pensione, ha accettato di farlo e dal prossimo mese di novembre permetterà che nel nostro Ospedale venga ripristinata la microchirurgia ambulatoriale”.

Così Valentina Viola, sindaca di Chiaromonte, ha commentato con noi la ripresa del servizio.

“Il dottor Carlucci non verrà pagato – prosegue la sindaca – lo farà esclusivamente su base volontaria e lo ringrazio per essersi proposto e messo a disposizione. Così come ringrazio il sindaco Cupparo, per via dell’amicizia in comune che ci ha permesso di ottenere questo importante risultato. D’altronde, così come in altre, anche in questa circostanza ho agito in collaborazione con un sindaco dell’area. Fin dalla mia prima elezione ho sempre lavorato a stretto contatto con tutti i primi cittadini della zona, coinvolgendoli in ogni iniziativa intrapresa a vantaggio dei cittadini”.

Per la struttura ospedaliera chiaromontese si tratta di un ulteriore ampliamento dell’offerta dei servizi e, a breve, sono attese altre novità.

“Continuiamo a registrare un incremento dei servizi garantiti al territorio – osserva Viola – e, in proposito, ricordo ad esempio anche la Cardiologia e la Pediatria, che è stata ripristinata, insieme con altri servizi importanti che vengono erogati nella nostra struttura. Stiamo proseguendo nel nostro impegno nell’ottica di un miglioramento continuo e lo faremo grazie alle risorse garantite dalla Strategia delle Aree Interne, che permetteranno di incrementare la dotazione tecnologica della radiologia: ormai di prossima realizzazione. Sempre a breve, nel nostro laboratorio analisi ci sarà la possibilità di processare molti tamponi grazie a un macchinario donato dalla Protezione Civile. Al momento vengono analizzati esclusivamente i prelievi interni. Inoltre, l’Azienda Sanitaria garantirà anche il turn-over, infatti arriveranno 7 infermieri, in sostituzione di quelli andati in pensione, che saranno impiegati nei vari reparti. Per cui, ringrazio anche la Regione Basilicata, l’Asp e il direttore generale Lorenzo Bochicchio per l’attenzione dimostrata nei confronti del territorio”.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it