La Basilicata ha incassato la conferma delle sue 5 “bandiere blue”: Maratea, Bernalda (Metaponto), Pisticci (San Basilio), Policoro e Marina di Nova Siri.

Del prestigioso riconoscimento vengono insigniti i Comuni, marini e lacustri, con le acque più pulite e che garantiscono il maggior rispetto dell’ambiente.

Quest’anno, in Italia, ci sono state 12 new entry: passando da 183 a 195 “bandiere blu”.



“Maratea – si legge sulla pagina Facebook del Comune –, dimostrando di aver rispettato criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio, ha ottenuto il conferimento del prestigioso riconoscimento che viene assegnato dalla FEE (Foundation for Enviromental Education) alle spiagge che raggiungono un elevato standard di qualità secondo alcuni parametri quali sicurezza, servizi e qualità delle acque ed è annoverata tra le principali mete turistiche italiane.

La ventiquattresima Bandiera Blu ci fa ben sperare e ci dà il giusto slancio per affrontare quest’estate ormai alle porte che si preannuncia diversa dalle altre, a causa delle limitazioni e della riorganizzazione delle nostre attività turistiche, ma che tutti noi vogliamo e dobbiamo superare con successo. Con questo spirito vi comunichiamo il lancio di Maratea Welcome, un nuovo brand turistico per promuovere tutte le nostre bellezze e le attività, e per informare turisti e cittadini sulle misure che metteremo in campo per contrastare il contagio del Covid-19, per vivere una Maratea Sicura”.



“Marina di Pisticci – osserva la sindaca Viviana Verri – si conferma anche quest’anno tra le 5 Bandiere Blu della regione Basilicata.

Dopo la conquista dell’ambito vessillo, per la prima volta, lo scorso anno, anche quest’anno la Foundation for Environmental Education (FEE) ha confermato il nostro litorale tra le spiagge italiane d'eccellenza, riconoscendone le qualità naturalistiche e ambientali e valutandone positivamente i servizi offerti. Gli effetti positivi in termini di incremento dei flussi turistici sono stati già riscontrati lo scorso anno dagli operatori turistici del territorio e ci auguriamo che quest’anno possa costituire uno strumento importante in vista dell’inizio della nuova stagione estiva. La conferma del riconoscimento è stata ottenuta anche grazie alle attività effettuate nella scorsa stagione per rendere più accoglienti e fruibili le nostre spiagge: l'acquisto di passerelle adatte anche ai disabili e di nuove docce per i bagnanti, il ripristino dei bagni pubblici, le attività di miglioramento del servizio di raccolta differenziata sulle spiagge, una programmazione costante degli interventi di pulizia dell'arenile, l'istituzione del servizio di salvamento, l'adesione al progetto "Comuninmare" della Regione Basilicata, che ci ha permesso di tenere un costante controllo della qualità delle acque di balneazione, tramite analisi periodiche i cui esiti sono pubblicati sul Portale delle Acque del Ministero della Salute.

Un lavoro importante e costante, per il quale ringraziamo gli uffici comunali, in particolare l’ing. Giuseppina Giorgio dell’Ufficio Ambiente che ha curato le delicate fasi tecniche della procedura e il personale dell’Ufficio tecnico per le attività operative.

Un ringraziamento va poi agli operatori turistici e balneari che, con il loro impegno e la loro collaborazione con l'Amministrazione Comunale, hanno consentito di raggiungere un'offerta turistica apprezzabile - come certificano gli ultimi dati sulle presenze turistiche nella Costa metapontina - e siamo certi che è interesse comune ottenere risultati sempre più ambiziosi per la nostra Marina (va ricordato, infatti, che Marina di Pisticci è anche Bandiera Verde, che certifica le nostre spiagge quali mete adatte ai bambini e alle famiglie).

Non ci resta che augurarci che la conferma di questo importante traguardo, sia da stimolo per tutti noi per comprendere e tutelare il valore del nostro territorio, elemento fondamentale per pensare ad una ripartenza economica dopo la difficile situazione determinata dal Covid-19”.



“Per il terzo anno consecutivo – ha postato il Comune di Bernalda – si certifica la crescita del nostro territorio, del suo mare e delle buone pratiche ambientali, in primo luogo la qualità delle acque e le percentuali di raccolta differenziata che, grazie all'impegno di cittadini ed operatori ecologici, si attesta su una media del 73% per #Metaponto e #Bernalda.

La Bandiera Blu 2020 è un raggio di sole che squarcia le nubi dell’incertezza create dall’emergenza coronavirus, un traguardo che deve essere vissuto e sentito da tutti i cittadini. La cerimonia ufficiale è appena terminata con la consegna virtuale all’amministrazione comunale e a tutta la cittadinanza ed è stata trasmessa in diretta Facebook.

Grazie a tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante traguardo”.



“Si è appena conclusa – commenta il sindaco di Policoro Enrico Mascia – la videoconferenza per l'attribuzione del prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu 2020 attribuito dalla ong internazionale Fee (Fondazione per l'Educazione Ambientale) basandosi sui prelievi effettuati dall'Arpa, agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.

Anche quest'anno, Policoro potrà sventolare il prestigioso vessillo per la qualità delle spiagge, delle acque e dei servizi offerti.

La Bandiera Blu rappresenta un obiettivo molto importante che conferisce prestigio al territorio e riconosce il grande impegno dell’Amministrazione, degli Operatori turistici, dei Cittadini e delle numerose iniziative di sensibilizzazione messe in campo dalle scuole per avvicinare i giovani alle tematiche del rispetto dell’ambiente e dello sviluppo ecosostenibile.

Viva Policoro!”.



