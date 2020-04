La task force regionale comunica che in tutta la giornata di ieri, 22 aprile, sono stati effettuati 471 test per l’infezione da Covid-19. Di questi 469 sono risultati negativi e 2 positivi.



Dei nuovi casi uno interessa la città di Matera e l’altro il Comune di San Giorgio Lucano.



Il positivo di San Giorgio è un altro paziente della casa di riposo, già ricoverato a Matera e inizialmente ritenuto negativo per il precedente tampone processato. Ce lo comunica il gestore della struttura Vincenzo Clemente



Con questo aggiornamento i contagi confermati in tutta la regione sono 229 su un totale di 8511 tamponi analizzati dall’inizio dell’emergenza. Ieri erano 232, ai quali si sommano i due nuovi casi e si sottraggono 5 guarigioni registrate nel corso della giornata.







Ai 229 positivi vanno aggiunti nel complesso 24 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 1 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 1 di Avigliano, 1 di Tursi), 103 guariti, 1 paziente di Gravina di Puglia riscontrato dall’Asm, 1 paziente di Gioia del Colle, 1 paziente di Padula Buonabitacolo riscontrato dal San Carlo e 8 pazienti diagnosticati in altre regioni, residenti in Basilicata dove si trovano in isolamento domiciliare.





Il sindaco di Latronico ha comunicato via social che sono stati fatti i tamponi ai 3 cittadini che si erano sottoposti ai test rapidi.

Inoltre, è stato comunicato l’esito negativo di altri tamponi cui erano stati sottoposti cittadini che avevano sintomi.

“Questa mattina – ha postato De Maria – sono stati eseguiti i tamponi ai nostri tre concittadini, che domenica scorsa si erano sottoposti ai test sierologici, e ai quali era risultata la presenza di anticorpi nel loro sangue. Intanto, fortunatamente i tamponi a nostri concittadini, che erano stati eseguiti la settimana scorsa, richiesti a causa di sintomi di febbre, sono risultati negativi. Poi infine un abbraccio forte alla famiglia del nostro unico concittadino, risultato positivo, che insieme alla moglie ha ormai superato i 40 giorni di isolamento in casa. La moglie è risultata negativa al tampone della settimana scorsa, mentre a lui dovrà essere eseguito un altro tampone nei prossimi giorni per verificare la guarigione, sperando che il prossimo sia negativo”.

I test erano stati effettuati su persone che avevano appema terminato la quarantena e, in attesa che i tamponi verranno processati, rimarranno ancora in isolamento.

Questi test, che riconoscono gli anticorpi IgM ed IgG, hanno un range di errore pari al 96,7% e danno i risultati in non più di 10 minuti, ma non sono ritenuti attendibili dal Governo.

Proprio ieri si sono chiusi i termini della gara voluta dall’Esecutivo per la fornitura di 150 mila test cosiddetti “Clisa” o “Elisa”, con prelievo e analisi in laboratorio per verificare la presenza degli anticorpi IgG.



“Il Sindaco Enzo Parisi a nome di tutta la Cittadinanza porge gli auguri per la guarigione ed il ritorno a casa presso la nostra comunità di uno dei pazienti santarcangiolesi risultato positivo al tampone per il Covid-19. Attendiamo tutti il ritorno degli altri due pazienti rassicurando la comunità circa il loro stato di salute che, da quanto ci risulta, appare essere buono”. Attraverso questa nota pubblicata su facebook, il sindaco Vincenzo Nicola Parisi, rende noto dunque, il rientro a casa del primo (su sei e di cui due ancora ricoverati) paziente guarito a Sant'Arcangelo e che dal mese di marzo era ricoverato presso l'ospedale San Carlo di Potenza. Inoltre nelle prossime ore, sono attese le analisi dei tamponi effettuati nella giornata di mercoledi 22 aprile, agli ospiti e agli operati della casa di riposo, San Michele Arcangelo.











Attualmente i pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane sono 68, così suddivisi: all’ospedale ‘San Carlo’ di Potenza 20 sono in malattie infettive, 4 in terapia intensiva e 9 in pneumologia; all’ospedale ‘Madonna delle Grazie’ di Matera 32 sono in malattie infettive e 3 in terapia intensiva. I lucani in isolamento domiciliare sono 161.







I test positivi verranno inviati all'Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti avuti dalle persone risultate positive.





Il prossimo aggiornamento domani, 24 aprile, alle ore 12,00.