In un verbale sull’incontro dell’Unità di Crisi regionale per l’emergenza Covid 19, di ieri 3 aprile (verbale divulgato da Anci Basilicata all’indirizzo dei sindaci ma non inviato alla stampa) era riportato il nome dell’ospedale di Chiaromonte tra quelli “adibiti a Covid-19”. In particolare, si legge nel verbale poi diffuso anche tramite social, “Stiamo lavorando per reperire strutture alberghiere per ospitare positivi. Ospedali di Villa d’Agri e Chiaromonte saranno adibiti a Covid-19 e si aggiungono a Potenza, Matera e Venosa e coprono per ora il fabbisogno della regione”. Dopo aver sentito la sindaca di Chiaromonte Valentina Viola, abbiamo contattato il presidente di Anci Basilicata Salvatore Adduce che ci ha subito informati di aver già interloquito con la Regione per rettificare la notizia che riguarda Chiaromonte. Non è, dunque, previsto al momento che l'ospedale di Chiaromonte diventi sede covid-19. Restano invariate le altre comunicazioni.



MpV



