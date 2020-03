Sono ancora in corso le indagini per trovare i responsabili di un’aggressione che, negli ultimi giorni, ha scioccato letteralmente la Basilicata. Una coppia di coniugi di Montemilone, 82 anni lui, 77 anni lei, sono stati aggrediti in piena notte da balordi che si sono introdotti nella loro abitazione. A denunciare sui social il gesto, con rabbia e voglia di giustizia, è stato il figlio della coppia, Pino Festagallo, 48 anni,carabiniere in pensione in seguito a che abita a Lecce. “In piena notte e sorpresi nel sonno, avete rapinato mio padre e mia madre, quest’ultima già allettata poiché, purtroppo, investita due mesi fa, con vertebre e costole fratturate. Avete cercato di legare mio padre con delle fascette e, non riuscendoci, lo avete letteralmente massacrato di botte, con una violenza inaudita, lasciandolo a terra in una pozza di sangue, come un animale. Già sottoposto a TAC e a tutte le cure sanitarie (40 punti di sutura sugli arti superiori). Siete andati via solo dopo avervi fatto consegnare soldi e oggetti in oro, nonché dopo aver distrutto il telefono cellulare di mia madre allo scopo di non far chiamare i soccorsi’’. Festagallo ci spiega che i genitori vivevano solo da pochi giorni da soli. Le indagini sono in corso per questo gesto inaudito che esula da qualsiasi forma di umanità e di civiltà. Ai coniugi Festagallo va la nostra solidarietà.





Mariapaola Vergallito

lasiritide.it