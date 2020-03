La Polizia di Stato della provincia di Potenza sta effettuando da lunedì 9 marzo controlli finalizzati a riscontrare il rispetto delle misure disposte per contrastare la diffusione del coronavirus- COVID 19.

Il Questore di Potenza dott. Antonino Pietro Romeo ha intensificato i controlli su tutto il territorio.

Pattuglie dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Reparto Prevenzione Crimine Basilicata, della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria, hanno controllato numerosissime persone in transito lungo le vie cittadine e della provincia, acquisendo le autocertificazioni da parte di persone che hanno dichiarato di spostarsi in ragione delle comprovate esigenze previste dal decreto.

Tutte le persone che non hanno saputo dare giustificazioni in ordine ai loro spostamenti, sono stati denunciate.

La Questura di Potenza ha provveduto ad effettuare anche le verifiche in ordine alla veridicità delle dichiarazioni, contattando le aziende o i titolari e i datori di lavoro indicati dalle persone controllate, riscontrando la correttezza di quanto dichiarato.

I controlli proseguono in tutta la provincia di Potenza.

Le nostre pattuglie sono e saranno impegnate nei controlli di strade, autostrade e stazioni.

L'invito è quello di restare a casa e non uscire se non strettamente necessario o se non ricorrono motivi di lavoro, salute e prime necessità indicate dal decreto.

La collaborazione di tutti, anche durante la fase di controllo, è indispensabile. In gioco c'è la salute di tutti.

#iorestoacasa #grazieanomeditutti