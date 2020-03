E' istituita, presso la sede della Presidenza della Giunta regionale della Basilicata, l'Unità di Crisi Regionale (U.C.R.) per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine dì garantire la più tempestiva attuazione sul territorio regionale delle misure necessarie per fronteggiare la situazione emergenziale in atto.

2. L'Unità di Crisi Regionale (U.C.R) é composta:

- dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che la convoca e presiede;

- dall'Assessore alle Politiche della Persona e dall'Assessore alle lnfrastrutture e mobilità;

- dal Dirigente Generale del Dipartimento Politiche della Persona, in qualità di Referente Sanitario Regionale;

- dal Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e mobilità;

-dal rappresentante della Prefettura- UTG di Potenza e dal rappresentante della Prefettura- UTG di Matera;

-da un rappresentante dell' ANCI Regionale

-dai Sindaci dei Comuni di Potenza e di Matera, o loro delegati;

- dai Presidenti delle Province di Potenza e di Matera, o loro delegati;

-dal Direttore dell'Ufficio Stampa della Giunta regionale -da un rappresentante dell'ufficio Protezione civile.

3. L'Unità di Crisi Regionale, per l'espletamento dei compiti affidati, può avvalersi di rappresentanti di strutture o enti regionali.

4. Per la partecipazione all'Unità di Crisi Regionale (U.C.R.) non sono dovuti ai componenti

compensi, emolumenti o indennità a qualsiasi titolo.

ART.2

1. L'Unità dì Crisi Regionale (U.C.R) si avvale della task force sanitaria di cui alla determinazione dirigenziale n. 79 del 5 marzo 2020 ed opera in raccordo con la Sala operativa regionale di protezione civile.

ART.3

1. L'Unìtà di Crisi Regionale (U.C.R.), in raccordo con la task force sanitaria e la Sala Operativa Regionale di protezione civile assicura, per quanto concerne il livello regionale, il recepimento delle misure contenute nella menzionata circolare del Capo Dipartimento della Protezione Civile,

n. COVID/0010656 del 3 marzo 2020, recante "Misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, svolge le seguenti azioni:

a. Ricognizione delle esigenze di OPI e di altri materiali utili a fronteggiare l'emergenza, per il successivo acquisto attraverso i Soggetti attuatori, previa autorizzazione del live1lo

nazionale;

b. Monitoraggio e supporto alle attività dei Servizi Sanitari locali, con particolare riferimento alle Strutture Ospedaliere e alle Strutture Sociosanitarie;

c. Attuazione di quanto previsto dal piano regionale pandemico, se applicabile, e

individuazione di una struttura sanitaria da dedicare ai pazienti positivi al COVID - 19 per ogni Azienda Sanitaria Locale; censimento dei posti letto di terapia intensiva a livello regionale;

d. Pianificazione ed eventuale attivazione di aree di p re - triage, anche attraverso il

ricorso alle strutture campali di protezione civile, per le strutture sanitarie allo scopo di dividere gli accessi ai Pronto Soccorso. Ricognizione delle strutture di protezione civile presenti a livello regionale idonee allo scopo;

e. Ricognizione di strutture non militari idonee ad ospitare persone in quarantena, anche attraverso ì1 coinvolgimento dei Comuni. Tali strutture dovranno rispettare criteri di carattere logistico e sanitario;

f. Pianificazione ed eventuale attivazione di trasporti ospedalierì dedicati e supporto ai comuni per la pianificazione in materia di interventi di natura sanitaria;

g. Organizzazione delle azioni volte ad assicurare la contInuità dei servizi essenziali nelle aree interessate, o che potrebbero essere interessate, da misure urgenti di contenimento,

attraverso il necessario raccordo con il Comitato operativo della protezione civile;

h. Organizzazione delle azioni volte ad assicurare la continuità della fornitura dei beni di prima necessità nelle aree interessate, o che potrebbero essere interessate, da misure urgenti

di contenimento;

i. Ricognizione delle necessità in termini di risorse logistiche e di materiali utili a fronteggiare l'emergenza;

j. Attività di comunicazione istituzionale, in raccordo con il livello nazionale;

k. Attivazione delle Organizzazioni di volontariato territoriali;

l. Attivazione dì numeri. verdi dedicati per fornire informazioni e supporto alla

popolazione;

m. Comunicazione istituzionale ed ai mass media locali sui dati relativi a positività

riscontrate, decessi e guarigioni;

n. Nel caso sia accertato una positività al COVID- 19, l'Azienda sanitaria regionale ne dà segnalazione alla Sala Operative Regionale - SOR ed al Sindaco per le conseguenti azioni.