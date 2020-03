L’emergenza coronavirus in tutto lo stivale sta generando timori, preoccupazioni e, purtroppo, anche casi di vera e propria psicosi.

E lo si evince da un duro comunicato stampa apparso sul sito istituzionale del Comune di Trecchina, attraverso il quale è stato denunciato che “a seguito dell’unico caso accertato di coronavirus nel nostro Comune ci sono giunte notizie di episodi spiacevoli che hanno coinvolto alcuni nostri concittadini che, recatesi per le varie necessità nei comuni limitrofi, sono stati oggetto di tentativi di allontanamento”.

Parole forti e inequivocabili che abbiamo voluto approfondire con il sindaco Ludovico Iannotti, che ci ha raccontato di un vero e proprio calvario assurdo vissuto da chi avrebbe la sola colpa di venire da Trecchina.

“Questa mattina – ci ha detto Iannotti – ho dovuto chiamare i Carabinieri perché ad una signora di Trecchina veniva impedito di fare una visita all’Inps. Non solo, ma ad un’insegnante, sempre di Trecchina e in servizio a Sala Consilina, è stato chiesto il certificato medico. Inoltre – ha aggiunto il primo cittadino – ho saputo di studenti di Trecchina che a scuola venivano messi da parte”.

Intanto sono giunte notizie positive sul tampone effettuato sulla madre 70enne dell’uomo contagiato, risultato fortunatamente negativo.

“Simili episodi – prosegue la nota stampa da cui abbiamo tratto spunto – sono del tutto immotivati oltre che palesemente discriminatori in quanto non vi è alcuna restrizione di movimento nei confronti dei cittadini di Trecchina, e che il soggetto interessato è tenuto in costante controllo dalle autorità sanitarie secondo i protocolli predisposti e previsti dai recenti decreti ministeriali. Qualsiasi azione contraria alla legge verrà denunciata alle forze dell’ordine”.

Ribadiamo che, come avevamo anticipato ieri, sono già stati individuati gli altri viaggiatori nel pullman partito da Milano e arrivato a Lagonegro giovedì scorso e sul quale si trovava il 46enne di Trecchina: si tratta, in totale, di 11 persone originarie di Campania e Basilicata ed entrate in regime di sorveglianza attiva.



