“Il sistema funziona, la malattia non è grave come spesso è stato detto, il cittadino ‘’paziente 1’’ in Basilicata si trova a casa, lanciamo un messaggio di positività”. Con queste parole l’assessore regionale alla sanità Rocco Leone, che ha comunicato anche, "in seguito alla notizia del primo contagio in Regione", "l'invio da parte del Ministero di 5 mila mascherine", ha concluso il suo intervento nel punto stampa che si è tenuto in Regione Basilicata dopo la notizia del primo caso di coronavirus per un 46enne di Trecchina. L’uomo aveva raggiunto alcuni parenti nel bresciano per sottoporsi ad un intervento chirurgico. E’ rientrato il 27 febbraio, si è messo in quarantena e il giorno dopo ha contattato il reparto di malattie infettive del ‘San Carlo’ perché presentava una lieve sintomatologia. Il ‘San Carlo’ lo ha dirottato sul sistema di igiene e sanità pubblica territorialmente competente e da lì è partito il monitoraggio.

“Saranno avvertiti e monitorati tutti i passeggeri che hanno viaggiato con lui in autobus” è stato anche detto.

Assieme a Leone anche il capo della Task Force Esposito, che ha rassicurato sulla presenza di posti letto in Basilicata: “Attualmente esistono 49 posti letto di terapia intensiva attivi dislocati nel territorio. Altri 8 possono attivarsi da subito al San Carlo. Pensate che in italia c’è un posto letto per ogni 12mila persone, da noi il rapporto è di 1 per 11.500 abitanti. Inoltre ci sono, tra Matera e Potenza, 30 posti letto che possono arrivare a 50 nel reparto di malattie infettive”.

Esposito ha anche fatto sapere che, oltre alla madre, anche un'altra persona è entrata in contatto con il contagiato "per portare la spesa dopo l'isolamento volontario", e attualmente si trova in "sorveglianza attiva".

Come avevamo preannunciato poco fa dopo aver sentito il sindaco di Trecchina Ludovico Iannotti, a Trecchina è stato attivato il COC e per questa mattina era prevista la prima convocazione per assumere tutte le iniziative conseguenti. Ieri sera, anche se non c’era ancora l’ufficialità, il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole per sanificarle e, adesso, in questa prima riunione del COC, si deciderà se protrarre o meno questa chiusura.







