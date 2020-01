Nel 2018 il Pil in volume a livello nazionale è aumentato dello 0,8% rispetto all’anno precedente. La ripartizione più dinamica è il Nord-est dove il Pil è cresciuto dell’1,4%, trainato dalla performance dell’Industria (+3,2% rispetto al 2017) e dai risultati positivi delle Costruzioni (+2,3%) e dell’Agricoltura (+3,1%).

A livello regionale sono le Marche a registrare la crescita del Pil più elevata, con un 3% di aumento rispetto all’anno precedente. Un deciso recupero dell’attività produttiva si rileva anche per l’Abruzzo, dove il Pil è cresciuto del 2,2% a fronte dello 0,6% del 2017, e per la Provincia Autonoma di Bolzano-Bozen (+2%). In Basilicata un +0,34% inferiore al 2017 che registrava un + 0,7%

Con 36,2mila euro nel 2018 (35,7mila nel 2017) il Nord-ovest resta l’area geografica con il Pil per abitante più elevato (misurato in termini nominali). Seguono il Nord-est, con 35,1mila euro (34,3mila euro nel 2017) e il Centro, con 31,6mila euro (31,1mila euro nel 2017). Il Mezzogiorno, con 19mila euro (poco più della metà di quello del Nord-ovest), supera lievemente il livello del 2017 (18,7mila euro). La Basilicata registra un leggero incremento con 21,87 mila euro nel 2018, nel 2017 era a 21,46 mila euro. La Calabria fanalino di coda con 16,98 mila euro.

Per spese per consumi finali per le famiglie per abitante la Basilicata fa registrare un 13,95 mila euro, quartultima nella graduatoria, prima di Campania,Puglia e Sicilia.

A livello nazionale l’input di lavoro complessivo, misurato in termini di numero di occupati, è aumentato nel 2018 dello 0,9%. La crescita è stata omogenea in tutte le ripartizioni.

Nel 2017, ultimo anno per cui sono disponibili le informazioni, l’economia non osservata (somma della componente sommersa e di quella illegale) rappresenta in Italia il 13,5% del valore aggiunto totale, in Basilicata il 15,4% di cui 5,6 per lavoro inregolare e 2,3% per attività illegale, mance, fitti in nero ecc.



Il reddito disponibile delle famiglie consumatrici per abitante nel 2018 fa registrare un dato nazionale pari a 18.902 euro, la Basilicata 14.044, fanalino di coda la Calabria con 12.740.



