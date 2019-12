NEWS BREVI

21/12/2019 - SOSPENSIONI IDRICHE Potenza: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 08:45 alle ore 15:00 salvo imprevisti. POTENZA: Cda San Francesco, Cda Barrata, Avigliano Scalo, cda Palazzo e zone limitrofe.



Lavello: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 10:30 di oggi fino al termine dei lavori. LAVELLO: Centro storico, parte bassa dell’abitato. 20/12/2019 - Lauria: domani scuole chiuse "Visto l'avviso di condizioni meteo avverse - ha postato il sindaco Angelo Lamboglia -, del dipartimento protezione civile nazionale, previsto per domani 21 dicembre ho appena firmato l'ordinanza n. 87 con la quale dispongo la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, asilo nido compreso. Raccomandando tutti a limitare gli spostamenti ai soli casi di necessità, è opportuno evidenziare come nell'area interessata dai fenomeni dello scorso 13 dicembre, d'accordo con la protezione civile regionale, abbiamo predisposto la presenza fissa di squadre della protezione civile che monitireranno ed all'occorrenza interverranno per intercludere ulteriori aree contigue". 19/12/2019 - COMUNICATO SOSPENSIONI IDRICHE Laurenzana: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa nella zona bassa del paese dalle ore 09:30 alle ore 12:00 di oggi, salvo imprevisti.



Lavello: a causa di un guasto improvviso, si potrebbero verificare cali di pressione e/o sospensioni dell'erogazione idrica fino alle ore 14:00 di oggi in corso Vittorio Emanuele, largo Casale, in largo Regina Margherita, in tutto il rione Pescarello e nelle vie limitrofe.



Moliterno: a causa di un guasto improvviso, l'erogazione idrica sarà sospesa in contrada San Nicola e zone limitrofe a partire dalle ore 12:00 circa di oggi fino al termine dei lavori.



EDITORIALE Il fuoco del ghetto illumini le nostre coscienze

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito Nessuno di noi dovrà più tornare indietro da quanto accaduto ieri. Nessuno di noi dovrà poter cancellare il capitolo nero marchiato col fuoco del ghetto della Felandina di Metaponto. Non che di vergogna e di indecenza prima di ieri non ce ne fossero abbastanza. Ma forse si doveva arrivare alla morte di una povera donna nigeriana resa irriconoscibile dal fuoco di un’alba lucana per accenderne un altro, di fuoco: quello dell’indignazione attiva, della coscienz...-->continua