Per domani è atteso un brusco peggioramento delle condizioni meteo in Basilicata e Calabria, dove potrebbero verificarsi anche dei nubifragi.

In Basilicata per il momento è stata diramata criticità idrogeologica arancione e criticità idrogeologica gialla per tutti i bacini.

La Zona più a rischio è quella sud: nel Senisese sono previste nel pomeriggio in 3 ore la caduta di circa 27,6 mm di acqua, nel Lagonegrese 18,6.

Rovesci anche sul Pollino con cumuli di minore intensità, dalle 13 alle 19 circa 25 mm di acqua

A Matera sono previste intorno alle 19 circa 25,8 mm di acqua, a Policoro e metapontino dalle 16 alle 20 quasi 40 mm di acqua.

A Potenza previste piogge forti nel pomeriggio in 6 ore dovrebbero cadere più di 20 mm di acqua.

Il Calabria per domani prevista allerta rossa in tutta la Regione.

Le precipitazioni saranno diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Calabria ionica e centro-meridionale tirrenica, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati; da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d'Aosta orientale, Piemonte occidentale e meridionale, Liguria centro-occidentale, Veneto settentrionale, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio meridionale, restanti settori del Sud peninsulare e sulla Sicilia orientale, con quantitativi cumulati da moderati e puntualmente elevati, specie su Piemonte occidentale e meridionale, Liguria centro-occidentale, Sicilia orientale, Basilicata e Puglia;

I venti saranno forti o di burrasca occidentali su Sardegna e Sicilia; forti settentrionali sulla Liguria; da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, in prevalenza sud-orientali su Calabria, Puglia e sui settori costieri adriatici

Le temperature minime saranno in locale sensibile aumento sulle regioni centrali adriatiche ed al Sud peninsulare; massime in locale sensibile calo sulle Regioni centrali adriatiche ed al Sud.



Lasiritide.it