Come avevamo anticipato qualche giorno fa, il sindaco di Latronico Fausto De Maria ha emesso un’ordinanza che consente, da venerdì prossimo, di catturare i cinghiali attraverso l’utilizzo di gabbie.

“Nel frattempo che altri enti competenti prendano altri provvedimenti – ha annunciato via social lo stesso primo cittadino del Comune termale –, ho appena emesso ordinanza contingibile ed urgente per la cattura di cinghiali selvatici allo stato brado nel territorio comunale per misure a tutela della pubblica e privata incolumità. L’ordinanza serve per autorizzare la cattura di cinghiali selvatici presenti nel territorio comunale. Da venerdì si proverà a catturare i cinghiali nei pressi dei centri urbani con la gabbia”.

Tra le motivazioni alla base del provvedimento i danni alle persone o cose, nonché i pericoli per la sicurezza stradale per gli incidenti che si sono verificati lungo la Sp 142, di collegamento con la sinnica, e sulla stessa Statale 653.

Accanto a queste ragioni, anche per “la tutela dell’incolumità pubblica e privata”; e, visto il numero elevato, la necessità di “evitare il diffondersi di specifiche malattie infettive”.

I soggetti deputati alla cattura dovranno essere comunicati alle forze dell’ordine, così come i giorni in cui si effettueranno i prelievi che, ovviamente, dovranno svolgersi “nel pieno rispetto delle tecniche generalmente utilizzate in questi casi”.

“Ho fatto richiesta – ha fatto sapere ancora De Maria – anche della collaborazione della Polizia Ambientale Regionale per coadiuvare il direttore delle operazioni di cattura”.

In tutta la Regione Basilicata, si stima che la presenza dei cinghiali possa superare i 200 mila esemplari.

Durante la riunione convocata dal prefetto Vardè, oltre all’incremento dell’attività selettiva, era stata anche paventata l’ipotesi di ricorrere a mangimi che possano rendere sterili questi animali che si riproducono in continuazione.

Mentre, per quanto concerne il problema dello smaltimento delle carcasse, sollevato a più riprese dal sindaco di Lauria Angelo Lamboglia, si era presa in considerazione l’ipotesi dell’incenerimento.



Gianfranco Aurilio

lasiritide.it