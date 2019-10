NEWS BREVI

8/10/2019 - Sospensione erogazione idrica 8 ottobre 2019 Potenza: a causa di un guasto improvviso, l'erogazione idrica sarà sospesa in via Genova e zone limitrofe dalle ore 15:00 alle ore 18:00 di oggi, salvo imprevisti.



Matera: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica resterà sospesa fino alle ore 16:00 di oggi, salvo imprevisti, nelle seguenti zone: via Stella, via Montefinese, via Ghandi e nel tratto di via Dante che si incrocia con via Manzoni e via Olivetti.



Craco: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile in contrada Bruscata resterà sospesa fino al termine dei lavori di riparazione. 7/10/2019 - Comunicazione di sospensione idrica oggi in Basilicata Potenza: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 16:00 di oggi fino al termine dei lavori di riparazione, nelle seguenti zone: contrada Ciciniello, contrada Faloppa, via Saragat, contrada Centomani Tora, parte bassa di via Rifreddo e zone limitrofe,



Filiano: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 21:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina, salvo imprevisti.

7/10/2019 - Risultati calcio Lucano SERIE D GIRONE H 6^giornata

Andria -Brindisi 3 -2

Bitonto – Gravina 1 - 0

Gelbison Cilento – Agropoli 0 - 0

A.C.D. Nardo - Audace Cerignola 1- 0

Altamura - Citta di Fasano 1- 3

Foggia – Taranto 1-0

Gladiator – Francavilla 2 - 1

Sorrento – Nocerina 2-2

Val D'agri – Casarano 0 - 2



Eccellenza 5^Giornata

Atletico Lauria – Castelluccio 1 – 1

Brienza Calcio – Moliterno 0 – 0

Lavello – Policoro 2 – 1

Montescaglioso – Latronico Terme 2 – 1

Real Senise – C. S. Vultur 1921 0 – 4

Real Tolve – Pomarico 1 – 1

Ripacandida – Melfi 2 – 2

Rotonda Calcio – Ferrandina 17890 4 – 0



Promozione

Montalbano – Avigliano 0-0

Rapone – V. Potenza 0-0

San Cataldo – Santarcangiolese 4-1

Marconia – Lavello 2-0

Moving on the Green – Paternicum 0-0

Oppido – Raf Vejanum 1-4

Venosa – Marmo Platano 3-0

Tito – Miglionico 4-1



Prima Categoria Girone B 3^giornata

Città dei Sassi Matera - Bernalda 2-3

Grassano – Tramutola 2-2

Real Chiaromonte – Montescaglioso 3-1

Salandra – Castel Saraceno 7-0

Episcopia – Tricarico 1-3

Viggianello – Tursi 5-0

Sassi Matera – Lainese 2-3

EDITORIALE Il fuoco del ghetto illumini le nostre coscienze

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito Nessuno di noi dovrà più tornare indietro da quanto accaduto ieri. Nessuno di noi dovrà poter cancellare il capitolo nero marchiato col fuoco del ghetto della Felandina di Metaponto. Non che di vergogna e di indecenza prima di ieri non ce ne fossero abbastanza. Ma forse si doveva arrivare alla morte di una povera donna nigeriana resa irriconoscibile dal fuoco di un’alba lucana per accenderne un altro, di fuoco: quello dell’indignazione attiva, della coscienz...-->continua