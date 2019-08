“Ci troviamo in una situazione che, sostanzialmente, si avvia verso la serenità. Siamo andati in sofferenza a causa di carenza di personale e per la contemporanea assenza, per varie cause, di diverse unità”. Con queste parole Serafino Rizzo, dirigente responsabile del servizio di Emergenza – Urgenza, risponde alle domande relative all’attuale situazione delle postazioni lucane di soccorso (per intenderci, le ambulanze e le medicalizzate). In Basilicata esistono in totale: 27 India (con infermiere e autista soccorritore); 11 ambulanze medicalizzate; un’automedica a Senise. Inoltre, a completare il quadro del sistema di emergenza urgenza ci sono 2 eliambulanze e 7 punti di primi intervento. Notizia delle ultime ore è che dovrebbero essere scongiurate sospensioni di turni per il mese di settembre. “Sarà garantita una copertura h24 con un’ambulanza attiva- dice Rizzo- però la presenza medica, proprio a causa della carenza del personale, sarà a singhiozzo”. La carenza dei medici riguarda l’intera regione (e, si potrebbe dire, l’intero paese). In un contesto lucano generalizzato sintomatico è il caso di Senise, dove esiste una postazione nella quale, ora, insiste un solo medico, il dottor Carmine Serrao, che abbiamo raggiunto telefonicamente qualche giorno fa. “L’azienda si sta impegnando affinché la situazione venga al più presto risolta. Che la postazione di Senise sia strategica- ci ha detto- non lo dico io ma lo dicono i numeri e il bacino d’utenza che, all’occorrenza, arriva a coprire”. Solo nel 2018, infatti, sono stati gestiti ben 1067 eventi, per una media mensile di oltre 120 chiamate, arrivando a coprire anche aree che vanno da Tursi a Gorgoglione, fino a Maratea”.

‘’Nel caso di Senise- specifica Rizzo- quando il medico sarà presente utilizzerà l’ambulanza garantendo, così, anche l’assistenza per un eventuale trasporto del paziente in ospedale”.

“Al di là del singolo caso non dovrebbero verificarsi altri disagi se non occasionali- conclude Rizzo- Purtroppo se è programmato un turno e per un caso imprevisto o imprevedibile si verifica l’assenza di un’unità si riscontrano difficoltà. Stiamo intervenendo per portare tutto, ripeto, verso una situazione di serenità”.

Una situazione, ripetiamo, che riguarda tutta la Basilicata perché il problema, come è stato ampiamente raccontato, è la carenza di medici. Intanto esiste un bando per la formazione di 80 professionisti da poter inserire nelle postazioni. E’ in fase di ultimazione la graduatoria e poi partirà il corso, di una durata inziale di 4 mesi. Naturalmente occorre attendere i tempi necessari all’espletamento dell’intero iter. E capire quanta distanza c’è tra ‘serenità’ e ‘normalità’.



Mariapaola Vergallito