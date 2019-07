NEWS BREVI

10/07/2019 - Sospensione idrica 10 luglio 2019 Policoro: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in via Mazzocchi (dall'angolo di via Agrigento all'angolo di via Latina) resterà sospesa fino al termine dei lavori di riparazione.

Francavilla in Sinni: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica nella zona bassa dell'abitato, e nelle contrade Cerro Grosso e Csinale resterà sospesa fino al termine dei lavori di riparazione. 9/07/2019 - Trapianti: a Matera prelievo multiorgano Un prelievo multiorgano su un uomo di 66 anni è stato effettuato nell'ospedale Madonna delle Grazie di Matera. In particolare - secondo quanto reso noto dall'Asm - le équipe, giunte da Palermo e da Roma, hanno trapiantato "con successo il fegato ad un paziente del Lazio, mentre i reni sono stati trapiantati a due giovani pazienti iscritti nelle liste regionali".Ansa 9/07/2019 - Sospensione idrica oggi in Basilicata Genzano di Lucania, Irsina: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 08:30 di oggi fino al termine dei lavori, nelle seguenti contrade: Siano, Marino Corbo, Notargiacomo e zone limitrofe IRSINA: Contrada: Taccone

Picerno: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in contrada Vallina sarà sospesa dalle ore 08:30 di oggi fino al termine dei lavori. EDITORIALE Buttate le quote rosa come i reggiseni negli anni Settanta

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito Puttane. Sante. Streghe. Oche. Chi lo ha detto che alla donna, nei secoli, non sia stato ritagliato un ruolo, riservato un posto incasellato nell’angolino di un mosaico quasi tutto maschile? E non parlo solo del mondo cattolico, come la citazione iniziale farebbe pensare (Guy Bechtel, Le quattro donne di Dio). La donna non è mai veramente stata ‘donna’ e basta. Puttane. Sante. Streghe. Oche. E quote rosa. Nel 2018, in occasione del settantesimo anniversari...-->continua