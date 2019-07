La Voce della Politica

5/07/2019 - Parco del benessere di Tito, inaugurazione dei lavori di riqualificazione

Un campo di calcetto in erba sintetica provvisto di copertura pressostatica, spogliatoi e servizi annessi; tre piccoli campetti polivalenti, di libero accesso, in cui i ragazzini potranno praticare minibasket, minivolley e minicalcio; un piccolo chiosco all’ingresso per rist...-->continua

5/07/2019 - Fondi ex card carburante, Cifarelli: bene delibera Giunta

“Sono compiaciuto della presa d’atto da parte della Giunta regionale del protocollo di intesa firmato dal precedente presidente della Regione con il ministero dello sviluppo economico e con il ministero dell’economia, sbloccando risorse che potranno fornire a...-->continua

5/07/2019 - Domeniconi (Lega) su inchiesta affido bambini Reggio Emilia

Lo scandalo di Reggio Emilia sembra scomparso dai quotidiani così come dalle scalette dei telegiornali. Eppure l’inchiesta, non a caso denominata “Angeli e Demoni”, racconta di bambini allontanati in modo illegittimo dalle loro famiglie, di pressioni e manipo...-->continua

5/07/2019 - Merra. Alla Basilicata 8 meuro per la mitigazione del rischio idrogeologico

Grazie a una serrata trattativa tra l’assessore alle Infrastrutture Donatella Merra e il ministero dell’Ambiente, la Regione Basilicata ha ottenuto 8 milioni di euro per il finanziamento di 12 progetti immediatamente esecutivi per la mitigazione del rischio id...-->continua

5/07/2019 - On.Michele Casino su Santa Maria delle Grazie - Matera

“E’ in atto un’analisi attenta dello stato dell’arte della Sanità Lucana, grazie ad un approccio pragmatico messo in atto dalla nuova giunta a guida del Presidente Bardi, e nello specifico dell’Assessore competente Rocco Leone. La loro azione va in una unica d...-->continua

5/07/2019 - Basilicata, Meloni: da FdI piena solidarietà a sindaco muro lucano

“Piena solidarietà e vicinanza di Fratelli d’Italia a Giovanni Setaro, sindaco di Muro Lucano in provincia di Potenza. Il vile atto intimidatorio che ha subito nella notte con l’incendio dell’auto di sua moglie non fermerà il suo lavoro e le coraggiose battagl...-->continua