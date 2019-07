“Bellezze naturali e paesaggistiche, tradizioni e beni culturali, prodotti agricoli e enogastronomici devono essere considerati un unico Bene da promuovere e far conoscere”.





Nell’ambito degli incontri istituzionali l’assessore Rosa ha incontrato ieri il direttore dell’Apt, Mariano Schiavone, per uno scambio di idee rispetto “ad un’idea condivisa di promozione turistica della Basilicata che sinergicamente unisca le peculiarità che caratterizzano la nostra Regione. Bellezze naturali e paesaggistiche, tradizioni e beni culturali, prodotti agricoli e enogastronomici – spiega Rosa - devono essere considerati un unico Bene da promuovere e far conoscere”.

“Guardando all’ambiente, possiamo asserire che la nostra regione è la più verde d’Italia con luoghi magnifici tutti da scoprire, in primis da parte dei lucani. A tale fine ho dato mandato all’Agenzia di Promozione Turistica di studiare possibili iniziative per la fruizione del neo Parco del Vulture. Ma questo – sottolinea l’assessore all’Ambiente - è solo l’inizio. È volontà dell’Assessorato promuovere tappe significative di un percorso che colleghi, da Nord a Sud e da Est ad Ovest, i luoghi naturalistici lucani ancora sconosciuti, coinvolgendo i cittadini e mettendo a loro disposizione le conoscenze dell’Apt, dei gestori dei siti di Rete Natura 2000 di Basilicata, le associazioni ambientali. Nelle prossime settimane – conclude Rosa - pubblicizzeremo i dettagli di dette iniziative”.