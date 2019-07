“Bellezze naturali e paesaggistiche, tradizioni e beni culturali, prodotti agricoli e enogastronomici devono essere considerati un unico Bene da promuovere e far conoscere”. Nell’ambito degli incontri istituzionali l’assessore Rosa ha incontrato ieri il dirett... -->continua

“Matera capitale della cultura è la degna cornice di una rappresentazione che non è solo religiosa ma anche uno spaccato del vissuto di questa terra” “La Festa della Bruna non solo rappresenta un forte momento di fede religiosa ma anche il segnale forte di... -->continua

Il presidente: “Una grande festa di pace e di sport” “Una grande festa di pace e di sport”. Così, il presidente Bardi ha commentato l’apertura delle Universiadi. Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi parteciperà domani, a Napoli, all... -->continua