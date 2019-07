Con delibera n. 225 del 4 aprile 2019, la precedente Giunta Regionale, ha approvato il Piano Strategico e la suddivisione dei Fondi dell’Area Interna “Mercure Alto Sinni e Val Sarmento” di cui il Comune di Senise fa parte. Al nostro territorio spetteranno risorse per un valore pari a € 2.600.000,00, frutto di programmazione che l’Amministrazione Spagnuolo, in venti mesi di mandato ha portato sul tavolo delle Aree Interne. I progetti presentati e gli indirizzi indicati nella Strategia rispecchiano l’indirizzo politico che l’Amministrazione perseguiva, di crescita, sviluppo e miglioramento delle infrastrutture, come previsto dalle linee guida del Comitato Nazionale. Questi i risultati:

Programmazione Aree Interne, 23/01/2019: € 150.00,00 Aree Ricettive Lago Monte Cotugno; € 100.000,00, Riqualificazione Palazzetto dello Sport Parco Monte Cotugno; € 250.000,00 Centro diurno per Autistici; €673.000,00 Efficientamento Energetico Comune; € 100.000,00 Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria Arena Sinni; € 400.000,00 Efficientamento Energetico Plessi Scolastici del Comprensivo Nicola Sole, € 100.000,00 Laboratori Scolastici; € 900.000,00 da destinare a acquedotti, strade e illuminazione Rurale.

Lo comunica, con una nota arrivata all’indirizzo della nostra redazione, l’ex sindaco di Senise Rossella Spagnuolo.