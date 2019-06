Lo scorso 28 giugno la Giunta della Regione Basilicata “ha deliberato l’assegnazione di cospicui finanziamenti per la realizzazione di diverse opere”. Lo ha fatto sapere attraverso una nota l’assessore alle Attività Produttive Franco Cupparo, già sindaco di Francavilla in Sinni e referente per le Aree Interne: nel cui ambito erano stati presentati i progetti finanziati.

Al Comune di Francavilla in Sinni sono stati assegnati € 300.000,00 per le scuole elementari “Antonio Ciancia”; ed € 200.000,00 per l’ istituto di scuola media inferiore “Don Bosco”.

A Rotonda sono stati concessi € 120.000,00 per il sentiero Paraturo; € 150.000,00 per la località Pedarreto; € 60.000,00 per la manutenzione dell’antico Sentiero Croce; € 120.000,00 per l’istituto comprensivo “Don Bosco; € 431.500,00 per l’impianto di pubblica illuminazione.

Al Comune di San Severino Lucano sono stati destinati € 180.000,00 per il Santuario Madonna del Pollino.

A Viggianello vanno € 250.000,00 per interventi per l’edificio scolastico ITC di Viggianello.

Per Castelluccio Inferiore lo stanziamento è di € 30.000,00 per le attrezzature dei laboratori della scuola media “Gianturco”.

Il Comune di Chiaromonte è destinatario di un finanziamento di € 250.000,00, per il miglioramento della fruibilità degli ambienti scolastici dell’istituto “Santa Lucia”.

Il comune di San Paolo Albanese destinatario di un finanziamento di300.000,00 € per attrezzature didattiche polo unico Val Sarmento.





