Domani domenica 30 giugno, alle ore 19, nella piazza Umberto I di Viggianello si terrà l’incontro di apertura della sezione dei Giovani Democratici di Viggianello sul tema “L’Europa è la nostra casa, il nostro orizzonte, il nostro futuro”. A poco più di un mese dalle elezioni europee, l’evento rappresenterà l’occasione per fare il punto sulla legislatura in avvio e sulle necessità di potenziamento e di riforma dell’Unione europea, a partire dall’esigenza di politiche comuni di asilo e accoglienza e di sviluppo economico.

Prenderanno parte al confronto, moderato dalla giornalista Maddalena Palazzo, l’eurodeputato del PD Andrea Cozzolino, il Presidente nazionale dei Giovani Democratici Michele Masulli, il sindaco di Viggianello Antonio Rizzo, l’avvocato ed ex segretario dei GD Viggianello Luis Vizzino e i segretari in carica di GD e PD Viggianello Giovanni Petillo e Domenico Lauria.