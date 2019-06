Oggi a Potenza si è tenuta la seconda giornata del programma di formazione della Fai Cisl Basilicata sui fondi integrativi sanitari e previdenziali per i lavoratori dell'industria alimentare e dell'agricoltura. Il corso ha registrato la partecipazione di numerosi delegati e delegate del sindacato. "La formazione - ha spiegato il segretario generale Vincenzo Cavallo - è nel dna della Cisl e costituisce senza alcun dubbio il motore propulsivo dell'organizzazione. Senza un'adeguata formazione, infatti, non si possono dare risposte puntuali e corrette a chi rappresentiamo. Oggi la buona volontà non basta per fare buon sindacato: servono competenze e conoscenze sempre aggiornate in un mondo del lavoro in continuo cambiamento. Noi abbiamo scelto di indirizzare questo programma di formazione alle nostre Rsu ed Rsa che rappresentano la prima linea nelle aziende e nei luoghi di lavoro e che sono pertanto la naturale prima interfaccia tra il sindacato e i lavoratori che esprimono sempre più bisogni specifici e differenziati", ha concluso il segretario della Fai Cisl lucana.