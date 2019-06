“Porgo a nome della comunità di Fratelli d’Italia Basilicata i migliori auguri di buon lavoro al sindaco di Potenza, Mario Guarente, alla sua giunta ed al consiglio comunale tutto. Mi sia consentito di esprimere soddisfazione per la nomina di Alessandro Galella, Giuseppe Giuzio e Antonio Vigilante in alcuni degli Assessorati più impegnativi del Comune Capoluogo. Persone che in questi anni hanno dimostrato la loro coerenza ai principi ed ai valori del centrodestra, mantenendo sempre la stessa posizione. Sono certo che sapranno dimostrare la loro competenza al servizio della comunità potentina”. Lo sostiene in una nota Gianni Rosa, in qualità di segretario regionale di Fratelli d’Italia Basilicata. “Permettetemi anche di augurare un particolare in bocca al lupo ai consiglieri comunali di Fratelli d’Italia che sapranno appoggiare il governo cittadino con competenza e serietà”.