A nome personale e di chi ha supportato in questi anni la Lista Civica per La Città esprimo i miei più vivi auguri al già Consigliere comunale Antonio Vigilante, nominato Assessore e Vice Sindaco nella nuova Giunta Guarente, ed alla neo Consigliere Ilaria Telesca.

È stato un lungo percorso quello della Lista Per La Città che ha visto, però, trionfare la coerenza e la lealtà di una classe dirigente giovane ma legata ai valori antichi.



Un traguardo, quello raggiunto da Vigilante, che ci porta non solo a gioire ma ad impegnarci ancora di più per l’importanza del compito che aspetta Antonio.



Adesso, sono necessari ancora più determinazione e partecipazione. Proprio per questo, ringraziando chi ha avuto fiducia in me in questi anni, devo, per impegni lavorativi, a malincuore ma con l’alto senso di responsabilità che mi ha sempre motivato nel mio attivismo politico, rimettere la carica di Coordinatore cittadino della Lista civica Per La Città, sicura e certa che l’Assemblea nominerà un successore che sia all’altezza del compito.



Per il rispetto che devo a chi mi ha sostenuto in questi anni e per non vanificare il lavoro svolto non mancherò di essere comunque presente, seppur in altri progetti politici ed in altre vesti: sarò sempre dalla stessa parte. Viva Potenza!



Mariangela Riviezzi, Coordinatore cittadino Lista Civica Per La Città