Paolo Campanella, sindaco di Castelluccio Inferiore, ha inviato una nuova missiva al Consorzio di Bonifica della Basilicata dopo quella sull’incremento della cosiddetta “fondiaria”.

“In data 08.04.2019 – si legge nella lettera di Campanella – questo Ente ha trasmesso le schede di segnalazione degli interventi ma a tutt’oggi, dalla data di inizio delle attività nel nostro territorio, nulla è avvenuto contrariamente a ciò che accade in un Comune limitrofo dove sono concentrate ben nove squadre!”.

Il problema è rappresentato dagli operatori ex Vie Blu, in quanto il sindaco lamenta essere concentrati tutti nel territorio di Lauria tanto da impedire una “corretta manutenzione del reticolo idrico di Castelluccio Inferiore”.

“Ma ciò che è più grave – prosegue il sindaco – è la scelta operata dalla vostra organizzazione di far sì che le maestranze restino nei paesi di appartenenza, cosa ammirevole ma allo stesso tempo penalizzante”.

Inoltre, Campanella si chiede “come mai questa scelta non venga attuata per il Comune di Lauria” e come mai “la regola degli operai destinati ai paesi di residenza non valga per Castelluccio Inferiore”; aggiungendo che “sembra tutto molto illogico”.

Gli addetti impiegati nel territorio di Castelluccio Inferiore sono appena 3 e dovranno agire insieme ai lavoratori delle ex Aree Programma.

Altro aspetto, quest’ultimo, che non convince Campanella poiché “il personale delle ex Aree programma non ha le competenze tecniche e professionali necessarie (mancano attrezzature, motoseghe e altro) ed è privo dei necessari patentini abilitativi”. Ma il primo cittadino castelluccese nella missiva precisa anche che “se devono eseguire tutte le attività programmate e di loro competenza non termineranno le une, né le altre”.



Gianfranco Aurilio

lasiritide.it