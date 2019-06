Il Consorzio di Bonifica della Basilicata torna a far discutere. Dopo la nota vicenda legata alle cartelle Equitalia, emesse per quanto dovuto in seguito al presunto beneficio apportato dai piani di classifica ed impugnate da tanti cittadini lucani, ecco giungere nuove lamentale per gli aumenti delle tariffe.

Della questione si sta interessando il sindaco di Castelluccio Inferiore Paolo Campanella che, attraverso una missiva inviata all’Amministratore Unico dell’Ente Giuseppe Musacchio, ha chiesto lumi sulla vicenda.

“I miei concittadini – scrive Campanella – mi segnalano che per il rinnovo del servizio irriguo di cui usufruiscono, il Consorzio di Bonifica richiede un canone annuo pari a tre volte la quota ordinaria, rispetto a quelle pagate nelle annualità precedenti”.

“Emerge nella popolazione – prosegue la lettera –, per questo aumento a noi non noto, una tensione sociale esasperata ancora di più dalla recente istituzione del tributo (…) dovuto dai proprietari di immobili agricoli ed extra-agricoli ricadenti nel perimetro di contribuenza”.

Sui ricorsi relativi alle cartelle esattoriali ricordiamo che la Commissione Tributaria Provinciale di Potenza ha da tempo iniziato ad emettere i propri verdetti, affermando che: “il vantaggio fondiario – si leggeva nelle motivazioni di una pronuncia – si presume per l’inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica”. Con buona pace dei proprietari ricorrenti, costretti a pagare nonostante abbiano sempre sostenuto di non aver ricevuto alcun vantaggio dall’attività consortile.

“Vogliamo capire – ci spiega Campanella – su quali basi sia stato determinato questo aumento, per conoscere i criteri ed i principi che sono stati applicati. Chi lo scorso anno pagava 30 euro adesso dovrà pagarne 70 oppure 80, ed è chiaro che questo genera un problema”.

Ma il primo cittadino castelluccese chiederà delucidazioni anche in merito alle modalità di distribuzione del personale addetto alla forestazione, che da quest’anno dipende dallo stesso Consorzio di Bonifica. “Voglio capire come stanno operando le squadre, perché secondo me, anche a proposito di questo, stiamo vivendo un periodo di particolare disattenzione”.





Gianfranco Aurilio

lasiritide.it