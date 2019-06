La Voce della Politica

21/06/2019 - Piano paesaggistico Basilicata, assessore Rosa convoca incontro a Potenza

Alla riunione per fare il punto sullo strumento in via di redazione parteciperanno i sindaci lucani, i consiglieri regionali e la giunta lucana, i presidenti delle due Province e l’Anci



Si terrà lunedì 24 giugno alle ore 16 nella sala Inguscio della Regione Basilica...-->continua

21/06/2019 - Castelluccio Inf: sindaco chiede notizie su aumenti Consorzio di Bonifica

Il Consorzio di Bonifica della Basilicata torna a far discutere. Dopo la nota vicenda legata alle cartelle Equitalia, emesse per quanto dovuto in seguito al presunto beneficio apportato dai piani di classifica ed impugnate da tanti cittadini lucani, ecco giung...-->continua

21/06/2019 - AL, impianti fotovoltaici a Montalbano Jonico

Acquedotto Lucano ha aggiudicato la realizzazione di due impianti fotovoltaici con un investimento di 200.000 euro



Potenza, 21 giugno 2019 – Acquedotto Lucano ha aggiudicato la gara per realizzare due impianti fotovoltaici che produrranno l’energia ne...-->continua

21/06/2019 - M5S:Giunta Bardi passi all'azione per bloccare scempio dell'eolico in Basilicat



Oggi ho depositato la prima proposta di legge, a mia prima firma, di questa XI legislatura del Consiglio Regionale della Basilicata. La proposta di legge abroga alcune disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabile approvate all'interno della L.R...-->continua

21/06/2019 - Presidente Marrese alla mostra "Silenzio..parlano i cocci" dell'artista Lorubbio

“Giulio Lorubbio è l’esempio di come il talento dei nostri concittadini possa trovare la sua massima espressione anche a livello nazionale e internazionale. Come presidente della Provincia e Sindaco di Montalbano Jonico è motivo di orgoglio accogliere il ritor...-->continua

21/06/2019 - M5S su Piano #bastabuche di ANAS. 20 milioni di euro per Basilicata

È giunto alla VI tranche il Piano c.d. “Bastabuche” che, finora, ha consentito il rifacimento della pavimentazione di circa 20.000 km di corsie stradali in tutta Italia, per un valore superiore a 1,5 miliardi di euro. Con questa nuova tornata di bandi, sarà po...-->continua