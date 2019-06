Il punto nascite di Melfi rappresenta un servizio ed un presidio imprescindibile per difendere il diritto alla genitorialità e per rilanciare l’elemento demografico di un’area popolosa e centrale nel panorama regionale. Ad affermarlo è Giuseppe Lauria, Presid... -->continua

In Senato abbiamo approvato il decreto definito “Calabria” che reca misure specifiche in materia sanitaria finalizzate a contrastare la carenza di personale medico, che interviene in materia di formazione sanitaria e di medici di medicina generale, che adotta ... -->continua