Con le prosecuzione dei lavori ad opera dell’impresa Selettra, in questi giorni si sta completando il potenziamento della rete di pubblica illuminazione in alcune zone dell’abitato tra cui Viale Magna Grecia, Via Puccini, Via Lippolis, Via Porta Schiavoni, Via Mauro Gallipoli, località Sant’Agata e strada di collegamento tra Viale Belvedere e Via Ginosa. Le zone, i cui abitanti ne aspettavano l’installazione da oltre venti anni, si aggiungono ad altre già interessate nei mesi precedenti e restituiscono un importante passo in avanti in termine di servizi alla Città. Ad oggi, infatti, tutte le zone dell’abitato sono illuminate; prossimo step è il potenziamento di alcune vie che risultano leggermente buie. Successivamente verranno installati impianti di videosorveglianza ed uno schermo luminoso che trasmetterà tutte le comunicazioni e gli avvisi comunali.

Tali lavori di efficientamento, fortemente voluti da questa Amministrazione Comunale, oltre a consentire un consistente risparmio economico, sono importanti dal punto di vista ambientale: le lampade LED a risparmio energetico hanno permesso una riduzione di circa il 76,2% rispetto al vecchio impianto (400.322 kwh attualmente consumati a fronte di 1.683.522 kwh). In termine di benefici ciò si traduce in 680,1 tonnellate annue di mancata emissione di anidride carbonica.



Con l’occasione si ricorda che per la segnalazione di lampade spente, pericoli, informazioni è attivo il Numero Verde 800 911 779 oppure è possibile scaricare ed utilizzare gratuitamente dal proprio smartphone l’App “Selettra App”.



IL SINDACO

Vincenzo ZITO