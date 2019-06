In relazione alle voci circolate nelle ultime ore sulla paventata chiusura del Punto nascita di Melfi, l'assessore alla Salute e politiche sociali, Rocco Leone, fa sapere che sono da ritenersi infondate e rende noto che il competente dipartimento regionale ha avviato interlocuzioni con il Ministero della Salute per rendere pienamente operativa la struttura, in accordo anche con gli specialisti di quel territorio operanti nelle aree mediche di ostetricia e ginecologia.